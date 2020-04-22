محاولات تركية لتجويع الشعب الليبي.. خليفة بن زايد يأمر بالإفراج عن 1511 سجينا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، بالإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الأوضاع في ليبيا، فضلا عن الإجراءت الأمريكية لمكافحة انتشار الوباء.





وأبرزت "البيان" موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات "مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا".





وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت أمس، الثلاثاء، إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن، وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.





بينما اهتمت "الاتحاد" بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعلق الهجرة إلى بلاده لمدة 60 يومًا، حيث برر ذلك الإجراء باعتباره وسيلة للحفاظ على وظائف للمواطنين الأمريكيين وسط جائحة فيروس كورونا .





وأوضح ترامب أن ذلك الإجراء ينطبق فقط على أولئك الذين يدخلون الولايات المتحدة بموجب ما يسمى البطاقة الخضراء (جرين كارد)، التي تمنح إقامة كاملة في البلاد، وأشار إلى أنه ستكون هناك بعض الإعفاءات، كما تعد هذه الخطوة أحدث إجراء لترامب بهدف تقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك تخفيض حاد في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسموح لهم بدخول البلاد وحظر معظم الهجرة من دول عدة.





عربيا، أبرزت الصحف الدور الذي سببه التدخل التركي في ليبيا، حيث أدى إلى قلبًا جماعيًا على المناطق الخاضعة للجيش الوطني في غربي ليبيا، بقطع جميع الخدمات عنها، ويواجه أكثر من مليون ليبي أوضاعًا كارثية نتيجة حرمانهم من الماء والكهرباء والمستلزمات الطبية والدواء والمؤونة والوقود والسيولة المالية ومنعهم من التحرك في اتجاه مناطق أخرى.





ويشمل الحصار مناطق طوق طرابلس المعروفة باسم النواحي الأربع، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 750 ألف ساكن، ومدنًا مثل ترهونة وبني وليد وورشفانة والاصابعة بسبب دعمها للجيش الوطني، وفقا لصحيفة "البيان".





كما استنكر ملتقى قبائل النواحي الأربع صمت المؤسسات المدنية والمنظمات الحقوقية تجاه الحصار المضروب على المنطقة، كما كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الحصار المفروض على مدينة ترهونة ( 80 كلم جنوب شرقي طرابلس) أدى إلى تردي الأوضاع وإلى وفيات بين مرضى الفشل الكلوي والنساء أثناء الولادة بسبب قطع الكهرباء عن المؤسسات الطبية وغياب الأدوية.





وقال المجلس الاجتماعي بترهونة في بيان له إن المدينة تتعرض منذ أكثر من أسبوعين لقطع دائم ومتعمد للتيار الكهربائي وخدمات الاتصالات بأكملها، وذلك أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يشرعن على الليبيين حكومة ميليشيات وقطاع طرق.





من جانبه، أكد عضو مجلس أعيان ترهونة عبد الرحيم البركي أن أهالي المدينة صامدون على الرغم من كل ما يمارسه عليهم من عقاب جماعي لأنهم مقتنعون بأن قضيتهم ومعركتهم شرعية.





محليا، اهتمت الصحف بإصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أمرًا بالإفراج عن 1511 نزيلًا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





ويأتي ذلك في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.





كما أبرزت الصحف تعهّد وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين خلال اجتماع عقد عبر الفيديو توفير "الغذاء الكافي والآمن والمغذّي بأسعار معقولة" في مواجهة جائحة "كوفيد-19" التي تهدّد بتضاعف أعداد المعرّضين لخطر المجاعة في العالم هذه السنة.





وجاء في بيان للوزراء صدر في ختام الاجتماع "سنعمل سويًا للمساعدة في ضمان استمرار توفّر الغذاء الكافي والآمن والمغذّي بأسعار معقولة في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ومنظّمة لجميع الناس، بما في ذلك الأكثر فقرًا والأشدّ ضعفًا والنازحون".



