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مرأة

في نصف دقيقة.. تخلصي من رائحة القدم الكريهة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:15 ص
تخلصى من رائحة القدم
تخلصى من رائحة القدم الكريهة
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أسماء عبد الحفيظ

يشعر الكثيرون من الأشخاص بالحرج الشديد نتيجة بصدور رائحة من القدم كريهة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من رائحة القدم الكريهة بهذه الحيلة، الفعالة التي لا تكلفك الكثير وبأقل التكاليف ولن تأخذ من وقتك سوى نصف دقيقة فقط يوميا.

كشف موقع بولد سكاى الهندي، عن أبسط وصفة لعلاج رائحة القدم الكريهة وهى عبارة عن:

ووفقا لما نشره الموقع أن الخل له قدرة فعالة فى  القضاء على رائحة القدم الكريهة عن طريقة شطف القدم بالخل يوميا.

ونصح الموقع بالحرص على وضع معلقة من الخل على طبق السلطة ويتم تناولها.

تعمل الأحماض في خل التفاح على تغيير درجة الحموضة في بشرتك، والتي تقاوم البكتيريا التي تسبب أقداما كريهة الرائحة.

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