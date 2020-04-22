تاكيس جونياس: شيكابالا أفضل من محمد صلاح

أكد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، أن الدوري المصري يتملك العديد من المواهب واصفًا اياهم بـ "الجواهر والألماس".





وقال تاكيس جونياس في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت إن مواهب الدوري المصري قادرة على الاحتراف في اي نادي، والدليل على ذللك ان المنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب ظهر بمستوى متميز في بطولة أمم أفريقيا.





وأردف:" شيكابالا من اللاعبين المميزين، وهو لاعب مميز وامكانياته رائعة ويعد أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول".





واضاف:" شيكابالا لم يجد المدير الفني الذي يوجهها حينما كان لاعبًا بالدوري اليوناني.



