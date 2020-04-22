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رياضة

تاكيس جونياس: شيكابالا أفضل من محمد صلاح

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:29 ص
شيكابالا
شيكابالا
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نور عادل
أكد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، أن الدوري المصري يتملك العديد من المواهب واصفًا اياهم بـ "الجواهر والألماس".

وقال تاكيس جونياس في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت إن مواهب الدوري المصري قادرة على الاحتراف في اي نادي، والدليل على ذللك ان المنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب ظهر بمستوى متميز في بطولة أمم أفريقيا.

وأردف:" شيكابالا من اللاعبين المميزين، وهو لاعب مميز وامكانياته رائعة ويعد أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول".

واضاف:" شيكابالا لم يجد المدير الفني الذي يوجهها حينما كان لاعبًا بالدوري اليوناني.

واشار مدرب وادي دجلة السابق ان الدوري المصري به العديد من الفرق الجيدة مثل الاهلي والزمالك وبيراميدز، وقادرين على تحقيق الألقاب.
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