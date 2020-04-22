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رياضة

تاكيس جونياس: لن أعمل في مصر إلا مع نادٍ من 3 فقط.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:21 ص
تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
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عمرو ابوبكر
اعتبر تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة أن فريقه هو "برشلونة مصر"؛ نظرًا للأداء الذي قدمه في الفترة السابقة تحت قيادته.

وقال جونياس خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن وادي دجلة هو برشلونة مصر، لكن ليس فريق برشلونة الحالي الذي يدربه سيتين، هذا الفريق لا يعجبني. 

وأضاف مدرب وادي دجلة السابق :"يمكن مقارنة وادي دجلة بفريق مانشستر سيتي حاليًا، نظرًا للأداء الذي يقدمه الفريق الإنجليزي تحت قيادة جوارديولا، وهذا ليس كلامي، هذا واقع".

وعرض مدرب دجلة إمكانياته التدريبية على كبار مصر قائلًا :"لن أعمل في مصر إلا مع نادٍ كبير ينافس على الدوري، والأمثلة واضحة، إما الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز".

وأنهى جونياس تصريحاته: "يمكن أيضًا تدريب أندية طامحة للدخول بين الكبار أمثال الانتاج الحربي ومصر للمقاصة، أنا مستعد لقيادة مثل هذه الفرق ولا أريد الرحيل عن الدوري المصري. 
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