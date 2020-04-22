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توك شو

عالم بيئي يحذر: كوكب الأرض سيعاني من أوبئة أشد خطورة من كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ايات أحمد

قال عضو برلمان البيئة، الدكتور وفيق نصير، إن العالم يحتفل للمرة الخمسين بيوم الأرض، ويأتى فى ظل الجائحة التى لم يتعرض لها العالم منذ فترة كبيرة، وكأنه إنذار للعالم بضرورة رعاية البيئة أكثر من ذلك، مؤكدًا أن كوكب الأرض يحتاج رعاية كبيرة جدًا.

 

وأضاف عضو برلمان البيئة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الفيروسات فى الجو ناتجة عن التلوث وهى التى تجعل الفيروس ات تتحور وتتطور وتضعف مناعة الإنسان، ولذلك يحدث تلك الجائحة كانتشار الوباء وغيره.

 

وأوضح أن البرلمان العالمى للبيئة يعمل على وضع اتفاقية عالمية تشمل ضرورة مناقشة الاحتباس الحرارى الناتج عن الزيادة السكانية على الكوكب، محذرًا من إهمال البيئة وعدم الحفاظ عليها والذى سيجعل موجة الأوبئة القادمة اقوى  من فيروس كورونا.

 

وأكد أن وباء فيروس كورونا يعتبر وباءً بسيطا، ولكن فى الفترة القادمة سيكون هناك أوبئة أشد خطورة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن البيئة تحسنت بصفة عامة منذ توقف حركة الطيران وتوقف حركة السيارات بشكل كبير بسبب بقاء المواطنين بمنازلهم وقلة الحركة.

 

ونوه إلى أن كل تلك التحسنات مؤقتة وبمجرد انتهاء فترة الجائحة التى يمر بها العالم ستعود الحياة مرة أخرى والتلوث سيؤثر على البيئة بالسلب، مؤكدًا أنه يجب التقليل من المخلفات والحفاظ على الغابات ووضع خحماية دولية عليها، وتوزيع السكان على الأرض بنسب وذلك للتقليل من التلوث البيئى.


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