هزمت كورونا.. قصة إسراء محمود.. ممرضة تمنت الشفاء لاستكمال واجبها في مداواة المرضى

أعلن مستشفى قها للحجر الصحي عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 77 شخصا بعد خروج حالة اليوم لممرضة تماثلت للشفاء من الفيروس بعد سلبية عينة التحاليل الخاصة بها مرتين متتالين.





الحالة الأخيرة التي خرجت من مستشفى العزل الصحي بقها" إسراء محمود" صاحبة الـ 23 عاما، إحدى أفراد الجيش الأبيض، وأفراد أطقم التمريض والتي أصيبت بفيروس كورونا خلال قيامها بواجبها المهني ورسالتها الطبية في علاج المرضى، إذ أنها تعمل ضمن أفراد الاطقم الطبية بمستشفى عرابي للحروق والأورام والتي أصيبت بفيروس كورونا خلال عملها.

"اسراء" التي أنهت فترة عزلها وانضمت لمن قدر لهم التعافي من فيروس كورونا بعد إجرائها التحاليل اللازمة وتحول نتيجة تلك التحاليل من ايجابية الى سلبية، لم تستطع إخفاء فرحتها خلال خروجها من مستشفى العزل.





وأعربت إسراء عن سعادتها بالخروج من الحجر الصحي بعد شفائها موجهة الشكر إلى الطاقم الطبي بالمستشفى الذي لايدخر جهدا في تقديم العناية الفائقة للمرضى ويبذلون كل جهدهم في سبيل راحة المصابين بالفيروس.





وكشف اسراء أنها أصيبت خلال عملها بمستشفى عرابي للحروق والأورام وفور تعافيها ستعود مرة أخرى لعملها دون تردد أو تراجع متمنية أن يرفع الله الوباء عن مصر وشعبها.





من جانبه أكد الدكتور أحمد سعيدرئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 77 حالة بعد خروج حالة جديدة اليوم.





وأضاف أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.





وقال إن المستشفي لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرا الى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي ويحصل المصابون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة بالمستشفى.