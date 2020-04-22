بعد إصابة نائب مستشفى النجيلة.. كيف يحمي الأطباء أنفسهم من كورونا؟

أصاب فيروس كورونا عددا كبيرا من أفراد الأطقم الطبية، في المستشفيات المختلفة خلال الآونة الأخيرة أثناء محاربتهم له، حيث أعلن مؤخرا نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة إصابته بـ فيروس كورونا بجانب عدد من الأطباء الذين توفوا في المحافظات المحتلفة إثر إصابتهم به.





وفي هذا الإطار يعرض موقع صدى البلد الإخباري بعض النصائح لأفراد الطاقم الطبي التي نشرتها منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي علي الإنترنت.







ينبغي لجميع الأفراد الذين يتعاملون مع المصابين أو شراشف وفوط وملابس المرضى المصابين بعدوى كوفيد-19 القيام بما يلي:





*ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، وتشمل: القفازات المتينة والكمامة وحماية العينين (واقي الوجه/النظارات الواقية) ورداء طبي بأكمام طويلة ومريلة (إذا لم الرداء مقاومًا للبلل) وأحذية طويلة أو مغلقة، قبل لمس أي أغطية وملابس متسخة.





*يوصى بتنظيف الملابس والأغطية المتسخة عن طريق غسلها في الغسالة بمسحوق الغسيل وماء دافئ (تتراوح درجة حرارته تتراوح بين 60 و90 درجة مئوية) وإذا لم تتوفر الغسالة، فيمكن نقع الملابس في الماء الحار والصابون في حوض كبير واستخدام عصا لتحريكها بحذر لتجنب رذاذ الماء وإذا لم يتوفر الماء الحار، فيمكن نقع الملابس في سائل الكلور المركز بنسبة 0.05 في المائة لمدة 30 دقيقة تقريبًا. وأخيرًا، تُشطف الملابس بالماء النظيف وتُترك لتجف تمامًا تحت أشعة الشمس.



*ينبغي أن يتلقى عاملو الرعاية الصحية الذين يأخذون عيّنات ممسوحة أنفية أو بلعومية من المرضى المصابين بعدوى كوفيد-19 المؤكدة أو المشتبه فيها، تدريبًا جيدًا على هذا الإجراء الطبي وأن يرتدوا رداء نظيفًا طويل الأكمام غير معقم وكمامة طبية وحماية للعينين (واقي الوجه أو النظارات الواقية) وقفازات.







*ينبغي تنفيذ هذا الإجراء الطبي في غرفة منفصلة/معزولة، كما ينبغي أن يطلب عاملو الرعاية الصحية من المرضى تغطية فمهم بكمامة طبية أو منديل أثناء أخذ العينة.





وكان قد أعلن الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة عبر حاسبة الشخصي علي الفيس بوك عن اصابته بـ فيروس كورونا .



وقال علام للاسف في حاجه مكنتش حابب اتكلم فيها دلوقتي عشان مبقاش سبب ذعر وقلق للناس اللي بطمنهم باستمرار ولانها حاجه متوقعه لكل طبيب وكل لما الفتره تطول فرصه حدوثها بتزيد .

وأضاف انا اتشخصت كوفيد ١٩ ايجابي من يوم ٦-٤ انا كنت عارف من اول يوم انى معرضلكده وراضي ده شغلى وانا مش زعلان ولا كنت خايف والحمد لله هتكمل على خير وحالتى اتحسنت كتيير وان شاء الله قريب اتحول سلبى واروح.

وأشار دي الحقيقه اللي كنت مخبيها باختيارى أنا اللى طلبت محدش يعرف عشان أهلي ميقلقوش اللي بيعدو الأيام وهما عارفين اللي أنا فيه وأسف إنى اتأخرت كل ده محبتش اعرفهم غير لما أكون بقيت كويس .

وقال بعتذر للناس اللي بطمنها باستمرار انى مقلتلكمش بس ان شاء الله هتعدي التزموا باللى بننصح بيه اللى حصل ده وارد لاي طبيب ولا يلام عليه احد نهائيا ومش معرض ليه اى واحد ملتزم فى بيته او فى الشارع ده بسبب اجراءات طبييه معينه وكلنا عارفين الخطر اللى احنا فيه وراضيين وده حسابه عند ربنا مش عاوزين حساب من بشر فيه ده واجبنا اولا واخيرا وشرف ما بعده شرف لكل طبيب.

وتقدم بالشكر لكل زميل من الاطباء او تمريض او عامل وقف جمبي في الظروف دى عمرى مهنسالكم اللى عملتوه وبشكر كل واحد كتب كلمه حلوه فى حقى على البوستات أنا آسف كنت بستغلكم انى اخد منكم طاقه ايجابيه اعدى بيها الفتره دي والحمد لله كلامكم كان ليه مفعول سحر الدعم النفسي شئ رائع.

وقال إن المرض حقيقى وأعراضه حقيقيه والناس بتخف حقيقى رجاءا ركزوا فى اللى تقدروا تعملوه وهتعدي، و الله العظيم بتعدى لو التزمنا مرحله الخطر عندى عدت وانا دلوقت فى مرحله الشفاء التام وان شاء الله أيام واروح بيتى أجازه صغيرة وهتبدء الخناقه مع زوجتى وأهلى علشان أرجع تاني.

*الحذر من حمل الملابس المتسخة قريبًا من الجسم، ووضعها في حاوية مانعة للتسرب ومميزة بوضوح (كيس أو دلو مثلًا)*إذا كان على الثياب المتسخة أي فضلات صلبة، مثل الغائط أو القيء، يتعين كشطها بحذر بواسطة أداة مسطحة صلبة ورميها في المرحاض/المكان المخصص لها قبل وضع الملابس المتسخة في الحاوية المخصصة. وإذا لم يكن المرحاض في غرفة المريض نفسه، فتوضع الفضلات في دلو مغلق للتخلص منها في المرحاض