نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة عبر حسابه الشخصي علي الفيس بوك عن إصابته بفيروس كورونا.





وقال علام: للأسف في حاجة مكنتش حابب اتكلم فيها دلوقتي عشان مبقاش سبب ذعر وقلق للناس اللي بطمنهم باستمرار ولأنها حاجة متوقعة لكل طبيب وكل لما الفترة تطول فرصة حدوثها بتزيد.





وأضاف: أنا اتشخصت كوفيد ١٩ ايجابي من يوم ٦-٤ أنا كنت عارف من أول يوم إنى معرض لكده وراضي ده شغلى وانا مش زعلان ولا كنت خايف والحمد لله هتكمل على خير وحالتى اتحسنت كتيير وان شاء الله قريب أتحول سلبى وأروح.





وأشار: دي الحقيقة اللي كنت مخبيها باختيارى انا اللى طلبت محدش يعرف عشان اهلي ميقلقوش اللي بيعدوا الأيام وهما عارفين اللي انا فيه واسف انى اتاخرت كل ده محبتش اعرفهم غير لما اكون بقيت كويس .





وقال بعتذر للناس اللي بطمنها باستمرار انى مقلتلكمش بس ان شاء الله هتعدي التزموا باللى بننصح بيه اللى حصل ده وارد لاي طبيب ولا يلام عليه احد نهائيا ومش معرض ليه اى واحد ملتزم فى بيته او فى الشارع ده بسبب اجراءات طبييه معينه وكلنا عارفين الخطر اللى احنا فيه وراضيين وده حسابه عند ربنا مش عاوزين حساب من بشر فيه ده واجبنا اولا واخيرا وشرف ما بعده شرف لكل طبيب.





وتقدم بالشكر لكل زميل من الاطباء او تمريض او عامل وقف جمبي في الظروف دى عمرى مهنسالكم اللى عملتوه





وبشكر كل واحد كتب كلمه حلوه فى حقى على البوستات انا اسف كنت بستغلكم انى اخد منكم طاقه ايجابيه اعدى بيها الفتره دي والحمد لله كلامكم كان ليه مفعول سحر الدعم النفسي شئ رائع.





وقال ان المرض حقيقى واعراضه حقيقيه والناس بتخف حقيقى رجاءا ركزوا فى اللى تقدروا تعملوه وهتعدى