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محافظات

صحة أسوان تنظم حملات للمسح والفحص الطبي للمواطنين ضد كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قامت إدارة الطب الوقائى بالمديرية تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الإدارة بتنظيم حملة للمسح والتقصى والفحص الطبى للمواطنين بمنطقتى نجع المحطة بالكرور وشارع المدارس بمدينة أسوان.

فيما قامت إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أسوان، وقطاع أسوان العسكرى بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بمنطقة الكرور بمدينة أسوان تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير الإدارة.

بينما قامت إدارة الأمراض المتوطنة قامت بعمل حملات تطهير وتعقيم بحى الشيخ هارون بمدينة أسوان، والمناطق السكنية بمدينة كوم أمبو شملت مناطق الرمد الشرقى والمربعات.

وقالت الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان أن المديرية تستكمل جهودها لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين .

جاء ذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور ٱيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

 

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https://www.elbalad.news/4275913
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