كوريا الجنوبية تشكل فريق عمل للتعاون الدولي في إجراءات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تشكيل فريق عمل للتعاون الدولي في إجراءات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسط طلب متزايد من الدول الأخرى على مشاركة خبراتها في مواجهة الفيروس.





ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المسؤول البارز في وزارة الصحة "يون تيه-هو"، قوله في موجز صحفي دوري "إن حوالي 40 دولة طلبت من (سول) مشاركة خبراتها في إجراءات الحجر الصحي واختبارات تشخيص كورونا والإشراف على الأشخاص تحت العزل الذاتي وغيرها".





وأضاف أن السلطات الصحية قررت تشكيل فريق العمل لتلبية الطلب المتزايد بشكل منظم، مؤكدا أن ذلك لا يؤثر أبدا على الجهود المبذولة الجارية محليا لإجراءات الحجر الصحي،وأنه من الضروري تعزيز التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا، نظرا لأن أزمة الفيروس يصعب تسويتها بصورة فردية.





ومن المقرر أن يعمل فريق العمل على توحيد قناة واحدة لتلبية طلب المجتمع الدولي ومشاركة الخبرات الكورية في إجراءات الحجر الصحي.





ومن المتوقع أن يتكون الفريق من مسؤولين من الوكالات المعنية مثل وزارة الصحة والمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووزارة السلامة العامة وغيرها، ويعقد اجتماعا في كل أسبوعين.



