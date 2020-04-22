استشر قبل تشغيله.. هل يمكن لأنظمة تكييف الهواء نشر فيروس كورونا؟

نظرًا لانتشار مرض فيروس التاجية (COVID-19) الذي يصيب ملايين الأشخاص بسرعة، فإن الباحثين والعلماء يدرسون باستمرار الفيروس الجديد ويوصون بتدابير وقائية لمكافحة انتشار المرض بشكل أكبر، أظهرت العديد من الدراسات الحديثة أن الفيروس التاجي يمكن أن يعيش على أسطح مثل الورق المقوى والبلاستيك والصلب والنحاس لعدة ساعات.





وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير عن منظمة الصحة العالمية أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء حيث ينتشر الفيروس عبر القطرات التي يولدها شخص مصاب عندما يسعل ذلك الشخص أو يعطس أو يتحدث ، أظهر تقرير CDC أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر في مناطق التكييف.





هل يمكن لأنظمة تكييف الهواء نشر فيروس كورونا؟





تبحث دراسة صينية في إمكانية انتقال الفيروس التاجي في أنظمة تكييف الهواء في الأماكن المغلقة. تم نشر تقرير الدراسة من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، والتي أظهرت أن الفيروس التاجي أصاب 10 أشخاص من ثلاث عائلات (العائلات من أ إلى ج) تناولوا الطعام في نفس المطعم المكيف في قوانغتشو ، الصين ، سافر الأسرة أ من ووهان ووصل إلى قوانغتشو.





كان مريض الحالة ، الذي ينتمي إلى العائلة أ ، في مطعم مع ثلاثة أفراد آخرين من الأسرة. جلست العائلات الأخرى B و C بالقرب من طاولتها في نفس المطعم.





في وقت لاحق من اليوم ، عانى مريض الحالة من ظهور أعراض مثل السعال والحمى. بعد بضعة أيام ، أصيب تسعة أفراد من العائلة A و B و C بمرض فيروس التاجي. كان المصدر الوحيد للتعرض لانتشار المرض في الأسرة B و C هو مريض الحالة.





تكشف الدراسة كذلك أن المطعم كان مكيف الهواء بدون نوافذ وأن مسافة كل متر على طاولة واحدة ، كان مكيف الهواء المركزي أعلى الطاولة حيث كانت العائلة C تجلس ، على الرغم من أن مريض الحالة كان غير مصحوب بأعراض ولا أعراض ، فقد تم الإبلاغ عن انتقال الفيروس خلال الدراسة.



