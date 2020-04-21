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رد حاسم.. هل ينتقل كورونا من حيوان منزلي إلى الإنسان والعكس؟

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:00 م
رد حاسم هل ينتقل
رد حاسم هل ينتقل كورونا من حيوان منزلى إلى الإنسان والعكس
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أسماء عبد الحفيظ
يشعر العديد من الأشخاص أصحاب الحيوانات الأليفة بالخوف الشديد، نتيجة لتفشي فيروس كورونا ، فأصبح يشغل بال الكثيرين سؤال هل ينتقل فيروس كورونا من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان. 

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، يوضح حقيقة انتقال فيروس كورونا من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان. 

وقال " بدران " لـ"صدى البلد" إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الحيوانات الأليفة يمكنها أن تنقل فيروس كورونا كوفيد-19، ولا  ينتقل من الإنسان إلى الحيوان، واحتمال انتقال الفيروس من الإنسان إلى الحيوان ضعيف جدًا للغاية، الإنسان هو العائل الوحيد الذى يستضيف فيروس كورونا كوفيد- 19 ، والفيروس  الحالى لا يتكاثر إلا فى خلايا البشر، حتى لو أصيب عدة كلاب أو قطط بالعدوى فلن تنقلها  للبشر.

وأشار إلى أنه يجب اتباع الإجراءات الوقائية التي تعلنها وزارة الصحة للنظافة والوقاية من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الاهتمام أيضا بنظافة وتطهير الحيوانات الأليفة، لا يعرف ماذا يحدث فى المستقبل ، ربما تحدث طفرات فى الفيروس غير معلومة.

ونصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بتجنب التعامل مع الحيوانات الأليفة أو البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية، وعدم لمس العين والأنف والفم إلا بأيدٍ معقمة أو مغسولة جيدًا.
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