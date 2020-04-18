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مرأة

استشاري نفسي: بوستات الفيسبوك تدل على شخصية صاحبها

السبت 18/أبريل/2020 - 05:11 ص
طبائع الناس تدلل
طبائع الناس تدلل على سلوكهم وحكمهم على الأمور اعرف شخصيتك
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أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور مصطفى أبو العزايم استشارى نفسى عن أبرز طبائع الناس التي تدل على سلوكهم وحكمهم على الأمور.

وقال من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نجد أن الشخص القلوق ينشر بوستات كثيرة جميعها تدل على قلقه وتظهر مشاعر الخوف وسياق الحديث مبالغ فيه وبه تهويل

ونجد الشخص الموسوس لا ينشر بوستات كثير ولكن أيضا القلق يغلب عليه

ثم تجد الشخص الانبساطي المنفتح يقلل حجم المخاوف بداخله ويتعامل مع الأحداث بجرأة واندفاعية احيانا تكون خاطئة.

وتجد الشخص المتفلسف التحليلي الذي يدقق في كل التفاصيل ويتكلم عن الأحداث الجارية وكأنه يعلق على مباراة كرة قدم.

ونصح ابو العزائم الجميع بما هو أولى فعله الان وهو التوازن في التعامل مع الأحداث ولا تأخذنا طبائعنا لإثارة البلبلة وانشر الذعر بين الناس.

(وَإِذَا جَاۤءَهُمۡ أَمۡرࣱ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰۤ أُو۟لِی ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِینَ یَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّیۡطَـٰنَ إِلَّا قَلِیلا).

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