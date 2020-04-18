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أبو العزايم: ١٠ طرق للتخلص من القلق المتعلق بالأمراض والفيروسات

السبت 18/أبريل/2020 - 03:22 ص
ابو العزايم ١٠ طرق
ابو العزايم ١٠ طرق للتخلص من القلق المتعلق بالأمراض والفيروس
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أسماء عبد الحفيظ

كشف الدكتور مصطفى أبو العزايم استشاري نفسي، عن أهم ١٠ طرق للتخلص من القلق والتوتر فى ظل انتشار الفيروسات والأمراض. 


وقال ابو العزايم من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية لمواقع التواصل فيس بوك الاتي.

١) خذ بأسباب الوقاية من المرض من التعقيم الجيد وعدم المخالطة غير الضرورية وذلك بإتباع الإرشادات العامة من المنظمات المعتمدة.

٢) تجنب الحديث السلبي عن المرض وتجنب الاستماع الكثير عن المشكلات والمستجدات في هذا الموضوع فإن ذلك يخلق بيئة سلبية تؤذي ولا تفيد.

٣) تخلص من الافكار السلبية والوسوسة غير المطلوبة وذلك عن طريق  الانشغال بأشياء مفيدة ولا تدع أوقات فراغ زائدة.

٤) مارس بعض الأنشطة الرياضية التي تقلل التوتر وتزيد من إفراز مادة الإندورفين التي تساعد على الاسترخاء وتقليل الإحساس بالألم.

٥) قلل تصفحك لوسائل التواصل الإجتماعي.

٦) التزم بالأذكار والصلوات مع زيادة جرعة الخشوع والتأمل.

٧) حاول إستغلال بعض الأوقات في عمل جو أسري وإجتماعي جيد مع المخالطين لك.

٨) ضع لنفسك بعض الأهداف الإيجابية التي تنوي فعلها الفترة القادمة بما يتناسب مع التغيرات الحياتية.

٩) حاول ان تقوم على نشر جو من الإيجابية والتفاؤل لمن حولك.

١٠) اذا كان التوتر والقلق اكبر من قدرتك على احتوائه فعليك ان تستعين بطبيب نفسي.

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