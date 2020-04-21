يجلس وحيدا ولا يرغب في العلاقة الحميمة.. 11 علامة تدل على خيانة الشريك

قد يكون الغش في العلاقة أكثر الأشياء المفجعة لأي شخص، يتعرض الكثير من الأشخاص للخيانة من قبل شريك حياته، و تتعدد الأسباب وتظل كلها تحت مسمى الخيانة، لذلك يكشف موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير، أبرز 11 علامة تدل على خيانة شريك حياتك:





1. تجد تغيرًا مفاجئًا في مظهره





هل يولي شريكك اهتمامًا أكبر لمظهره بدون سبب؟ هل تجده يمارسها فجأة؟ قد يكون السبب هو أنه يريد إقناعك. ولكن إذا لم تجده ،يطلبها للحصول على موافقتك وأن تكون أقل اهتمامًا بإثارة إعجابك ، فقد يكون ذلك علامة على أن شريكك يفعل كل ذلك لشخص آخر. قد ينفق شريكك أموالًا أكثر من المعتاد على ملابسه ، ويعتني بأكثر من ذلك بكثير ، فأنت بحاجة إلى توخي الحذر.





2. شريكك غالبا ما يتعذر الوصول إليه





من الممكن أن يكون شريكك في وظيفة لا تسمح له / لها بالتواصل معك خلال ساعات العمل. ولكن إذا وجدت أن شريكك لا يمكن الوصول إليه حتى عندما كان يتصل بك أو يراسلك ، فقد تكون الأمور مريبة. يمكنه / يمكنها البقاء بعيد المنال لساعات طويلة وقد يمنحك سببًا غامضًا لعدم التمكن من الوصول إليه. قد يتم تجاهل مكالماتك ورسائلك لساعات طويلة بانتظام.





3. الحميمية الجسدية والعاطفية





لم تعد هي نفسها قد تكون هناك أوقات قد تواجه فيها تعويذة جافة في علاقتك ولكن هذا لا يعني أن شريكك لن يظهر أي اهتمام بك. إذا وجدت أن شريكك قد انخفض الرغبة الجنسية دون أي سبب ذي صلة ، فهذا يعني أن هناك خطأ. ليس هذا فقط ولكن قد يكون لدى شريكك زيادة في الرغبة الجنسية أيضًا ، وذلك أيضًا بعد عودتك إلى المنزل. قد يكون هذا لأن شريكك لا يريدك أن تقع في حب شخص آخر مثله.





4. تجد تغييرا في سلوكه





أحد العلامات الواضحة على أن شريكك يخونك هو أنه قد يتصرف بطريقة مختلفة. قد يكون شريكك معاديًا لعلاقتك وقد يصف العلاقة بأنها أحد أخطائه. بالإضافة إلى ذلك ، قد تجده يغضب فجأة ويحبط دون سبب. شريكك قد يُظهر عدم ثقته بالأمن عليك ويلومك على كل مشكلة.









5. شريكك لا يريدك أن تذهبين عبر هاتفه





إذا وجدت أن شريكك قد غيّر عاداته الهاتفية ، فقد يكون ذلك لأن شريكك يرى شخصًا آخر. قد يحاول شريكك انتزاع هاتفه أو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ، في اللحظة التي تحاول فيها الوصول إليه. قد تجد شريكك باستخدام الهاتف والكمبيوتر المحمول بطريقة سرية. أيضا ، ربما قام / قامت بتعيين كلمة مرور قوية على هواتفهم لمنعك من المرور بها.





6. شريكك يجلس وحيدا





غالبًا ما يبقي الأزواج بعضهم البعض محدثًا في مكان وجودهم. ولكن إذا كان شريكك يخونك ، فمن المحتمل أنه لا يمكنه مشاركة مكانه. لن يخبرك شريكك بالمكان الذي يتجه إليه بعد العمل أو إذا كان سيتأخر. قد لا تتلقى أي إجابات غامضة عند السؤال عن السبب. قد تلاحظ أن شريكك لديه الآن المزيد من الاجتماعات للحضور.





7. تجدين اتصالات كثيرة بأصدقائه





بعض الشيء غالبًا ما يشارك الناس شؤونهم الرومانسية مع أصدقائهم المقربين. قد لا يحاولون إخفاء علاقتهم الرومانسية الجديدة عن أصدقائهم. إذا شعرت أن شريكك يخونك ، فيمكنك مواجهة أصدقائه. كل ما عليك فعله هو الانتباه إلى ما إذا كان أصدقاؤك المشتركون يتصرفون بغرابة ويحاولون تجنب أي اتصال بالعين معك. قد يشعرون بالتوتر والقلق بمجرد أن تبدأ في التعبير عن شكوكك بشأن شريكك.





8. تتلقين في كثير من الأحيان هدايا من شريكك





يحاول الأزواج في كثير من الأحيان جعل بعضهم البعض بمفاجأة بعضهم البعض بهدايا جميلة. ولكن هل تعلم أن شريكك قد يقدم لك هدايا للتستر على علاقته العاطفية مع شخص آخر أيضًا؟ نحن لا نقول أنك بحاجة للشك في شريكك كلما أحضر لك هدية. ولكن إذا لم يستخدم شريكك أبدًا أن يقدم لك أي هدية وبدأ فجأة في تقديم هداياك دون أي سبب ، فقد يكون ذلك علامة على الخيانة الزوجية.





9. شريكك غالبا ما ينتقدك





إحدى العلامات على أن شريكك يبتعد هو أنه سيبدأ في انتقادك لكل شيء تقريبًا. ستجد فجأة أن شريكك ينتقدك بشدة. يحدث هذا لأن شريكك قد يحاول تبرير نفسه الداخلية بشرح أنك جعلته يخونك. قد يخبرك شريكك أنك لم تعد تبدو جميلة كما اعتدت أن تكون أو أنك لا ترتدي ملابس مثل النساء الأخريات.





10. شريكك يصبح دفاعيًا فجأة





في اللحظة التي تطرح فيها أسئلة مثل سبب تأخره ، ولماذا لم تعدما تقضيان بعض الوقت معًا أو إذا وجد أحدهما أفضل ، فقد تجد شريكك في حالة دفاعية. قد يلومك شريكك لأنك لم تعد تثق به. علاوة على ذلك ، بدلًا من الإجابات ، قد تتلقى أسئلة مثل ، "لماذا سألت" ، "ماذا يجب عليك فعله" ، "لماذا يجب أن أخبرك بمكان تواجدي" ، إلخ. منك.









11. لم تعد تقضي الوقت معًا



