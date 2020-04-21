البلازما.. كيفية علاج مصابي كورونا من دماء المتعافين

في الآونة الأخيرة ، تم استخدام العلاج المشتق من البلازما لعلاج المرضى أثناء تفشي فيروس إيبولا وأنفلونزا الطيور، فهل تم تفعيل البلازما بالفعل فى علاج الفيروس التاجي كورونا .
وفي هذا السياق، ألتقى موقع "صدى البلد" بالدكتور عصام البقلي، استشارى الجراحات التجميلية، وحاوره فى نقاط محددة حول كيف يتم علاج مصابي كورونا بالبلازما.
وقال "البلقي" عن علاج البلازما لفيروس كورونا أنه يؤخذ عينة من دم المريض بالكورونا ويتم فصل البلازما من عينة الدم في المعمل ثم يتم حقن المريض بالبلازما كل اسبوع او عشرة ايام ويشفي بإذن الله .
وأوضح أن البلازما تحتوي علي اجسام مضادة وعوامل نمو مضادة للأكسدة ترفع مناعة المريض ويتغلب علي الفيروس.
وأشار استشاري جراحات التجميل، إلى أن البلازما تعتبر من ضمن بروتوكولات العلاج يعني من ضمن وليس كل العلاج.
من جانبه أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن البلازما تحتوي على الأجسام المضادة المناعية ،ويستمر أثرها بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر تفيد فى حالات نقص المناعة التى تكون بها مستويات الأجسام المضادة منخفضة، و الالتهابات حادة.
وأشار "بدران" إلى أن التجربة مازالت تحت الاختبار و التجريب، كما أن الصين تستخدم بلازما مستخلصة من دماء بعض الذين تعافوا من فيروس كورونا كوفيد -19 لعلاج المرضى بكوفيد-19 ،اختبار مدى فعالية الأجسام المضادة ضد فيروس الكورونا كوفيد-19، مضيفا أن دولا كثيرة تقيم نقل هذه البلازما إلى المرضى الذين تكافح أجهزة المناعة فيهم العدوى، وبالتالي فإن نقل البلازما يهدف إلى تزويد المريض الضعيف بالأجسام المضادة من مريض تعافى لمساعدة أجسامهم على محاربة فيروس كورونا.