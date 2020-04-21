البلازما.. كيفية علاج مصابي كورونا من دماء المتعافين

في الآونة الأخيرة ، تم استخدام العلاج المشتق من البلازما لعلاج المرضى أثناء تفشي فيروس إيبولا وأنفلونزا الطيور، فهل تم تفعيل البلازما بالفعل فى علاج الفيروس التاجي كورونا .

وفي هذا السياق، ألتقى موقع "صدى البلد" بالدكتور عصام البقلي، استشارى الجراحات التجميلية، وحاوره فى نقاط محددة حول كيف يتم علاج مصابي كورونا بالبلازما.





وقال "البلقي" عن علاج البلازما لفيروس كورونا أنه يؤخذ عينة من دم المريض بالكورونا ويتم فصل البلازما من عينة الدم في المعمل ثم يتم حقن المريض بالبلازما كل اسبوع او عشرة ايام ويشفي بإذن الله .





وأوضح أن البلازما تحتوي علي اجسام مضادة وعوامل نمو مضادة للأكسدة ترفع مناعة المريض ويتغلب علي الفيروس.



وأشار استشاري جراحات التجميل، إلى أن البلازما تعتبر من ضمن بروتوكولات العلاج يعني من ضمن وليس كل العلاج.



