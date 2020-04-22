بسبب كمامة.. عائلة عباس العقاد تشكر التنمية المحلية





وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن ابنة شقيق الأديب الراحل كانت قد تواصلت مع الوزارة لسرعة التدخل والتواصل مع محافظة أسوان لإزالة جوالًا فارغًا على وجه تمثال الأديب الراحل بمنطقة العقاد أمام ستاد أسوان للإيحاء بأن التمثال يضع كمامة.





وأضاف شعراوى أنه وجه على الفور بالتواصل مع سكرتير عام المحافظة وتم إزالة الكمامة الجوال الفارغ والإعتذار لإبنة شقيق الأديب الراحل لكونه سلوك شخصى لأحد المواطنين .

كما أشار الوزير إلى أن محافظ أسوان قدم اعتذارًا لأسرة الكاتب الراحل موضحًا أن الأديب الراحل محل تقدير من أهالى أسوان ، كما قام المحافظ بالتواصل مع وزيرة الثقافة ليتم تطوير التمثال والميدان الموجود به .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تلقت شكوى أخرى من ابنة شقيق الأديب الراحل بخصوص وجود عشش حمام أعلى منزل العقاد بمصر الجديدة ، وتم على الفور التواصل مع رئيس الحى والمحافظة وإزالة سبب الشكوي وابلاغ ابنة شقيقة الأديب العقاد والتى تقدمت بالشكر لوزارة التنمية المحلية على سرعة تدخلها وإنهاء الشكوتين على الفور .

تلقت وزارة التنمية المحلية ، رسالة شكر من عبير العقاد إبنة شقيق الأديب الراحل عباس محمود العقاد ، لسرعة تدخل الوزارة خلال الأيام الماضية والتواصل مع مسئولى محافظتى أسوان والقاهرة وإزالة الكمامة التى وضعها مجهولين على وجه تمثال الأديب الراحل الموجود بمنطقة العقاد أمام ستاد أسوان ، وكذا إزالة ورفع عدد من عشش الحمام من على منزل العقاد بمنطقة مصر الجديدة .