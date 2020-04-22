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رياضة

في بيان رسمي.. الاتحاد الهولندي يعلن نيته إلغاء الدوري

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
أصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، قال فيه إنه يسعى لإلغاء الموسم الكروي الحالي، بعد تمديد قانون الطوارئ في البلاد إلى مطلع سبتمبر المقبل، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال البيان: "يعتزم الاتحاد الهولندي لكرة القدم عدم استكمال موسم (2019-2020)، وستتشاور رابطة الدوري مع الاتحاد الأوروبي (يويفا)، قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد".

وأضاف: "الأندية والسلطات المختصة ستجتمع يوم الجمعة لمناقشة الأمر، بعد قرار مجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ".

وتابع الاتحاد الهولندي: "لا يمكن خوض أي مباريات خلف الأبواب المغلقة، لأن الأمر سيتطلب موافقة ووجود الشرطة".

جدير بالذكر أن الدوري الهولندي، تتبقى منه 8 جولات فقط، بينما يتصدر أياكس أمستردام جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن ألكمار.
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