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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:00 م
علا الفارس
علا الفارس
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نهى هجرس
تتصدر الإعلامية الأردنية علا الفارس تريند جوجل، كما تحرص على متابعة جمهورها بأحدث صورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتتميز الإعلامية علا الفارس، بالتنوع والأختلاف فى إطلالتها بشكل أنيق وجميل، كما تفضل ارتداء الألوان الزاهية والعصرية التى تكشف عن شخصيتها. 

وتميل الإعلامية علا الفارس، إلى اختيار ألوان الماكياج الهادئة للعيون التى تبرز عن جمالها الطبيعي، وذلك مع لمسات بسيطة من أحمر الشفاه الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تفضل ترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها في كثير من الإطلالات مع رفع خصلات بسيطة لتبرز عن جمال ملامحها.

وإليكم أبرز صور الإعلامية علا الفارس.

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس
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