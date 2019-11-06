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مرأة

محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:56 م
صدى البلد
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آلاء حسن
دائما ما تختار الإعلامية الأردنية علا الفارس، الإطلالات العصرية والمحتشمة والتي تجمع بين العصري والانيق، وتنوع في استيلاتها فتختار الكاجول والفورمال والسهرة.

وتعتمد علا الفارس، على الألوان الفاتحة التي تبعث الحيوية والحركة، حيث تختار الألوان الفاتحة كالبينك والرمادي والأحمر في مناسبتها.

وتضع علا الفارس، ميكب بالألوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية، وتبرز جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر، وتعتمد على تسريحات بسيطة للشعر فلا تتكلف في اختيارها وتترك شعرها منسدلًا بطريقة جذابة
محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس
محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس
محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس
محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس
محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس
محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس
محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس
محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس
محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس
محتشمة وعصرية .. 10 إطلالات تكشف جمال علا الفارس
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