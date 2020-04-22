AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أيمن نصري: الدولة المصرية التزمت بجميع المعايير الدولية لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:21 ص
أيمن نصري رئيس المنتدى
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي بجنيف
Advertisements
أماني نوار

قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن حملة التوعية التي أطلقها المجلس القومي للمرأة للوقاية من فيروس كورونا هي نموذج جيد يعكس حجم التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وهو تأكيد التزام الدولة بإتباع المعايير والضوابط الدولية لمواجهة تفشي فيروس كورونا  على المستوي الطبي والإعلامي والتثقيفي الأمر الذي ينفي جملة وتفصيل الشائعات التي تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن الحكومة تواجه انتشار فيروس بطرق تقليدية بدائية  لا تتماشي مع معايير منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة بالسكان وهو تعاون يفيد على المدي الطويل يكسب الأطقم الطبية الخبرة في التعامل مع مثل هذه النوعيات من الأزمات والتي من الوارد جدا أن تتكرر بأشكال مختلفة مستقبليًا . 

 وأكد نصري في بيان له  أن الحكومة المصرية أدارة الأزمة حتي الآن بمستوي عالي من الكفاءة واتخذت القرارات المناسبة لمواجهة تفشي الفيروس في الأوقات المناسبة لكل مرحلة ودون أي تأخير  مقارنة بدول أوروبية لم تتعامل مع الوباء بالجدية المطلوبة وخطة واضحة وتأخرت بشكل واضح في اتخاذ القرارات الحاسمة لمنع تفشي الوفاء وتعاملت في الأزمة بسياسية رد الفعل وهو الأمر الذي جعلت الأمور تخرج عن السيطرة في بعض الدول كإيطاليا وأسبانيا . 

واوضح انه من بداية الأزمة تحرك الحكومة المصرية كان سريعا بداية من إجلاء المصريين من الخارج ثم الإعلان عن خطة المواجهة  متضمنة حزمة كبيرة من المساعدات المادية لمختلف قطاعات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة بهدف حماية سوق العمل من الإضرار الناجمة عن انتشار الفيروس وخاصة العمالة المؤقتة والشركات المتوسطة والصغيرة

 

كما أكد نصري ان المجتمع المدني والإعلام له دور كبير ومؤثر في حملة مواجهة تفشي الفيروس و الوقاية منها لما يملكه القطاعين من أدوات تساهم في تغيير ثقافة التعامل مع الأزمة من خلال التعاون بالتوازي مع الحكومة والوصول إلي الأماكن الأكثر فقر والأكثر احتياجا

 

 نجحت وسائل الأعلام المرئية والمسموعة بشكل كبير في تكثيف مجهوداتها للتوعية بوسائل الوقاية  والتثقيف بطرق مواجهة الفيروس طبقا لتعليمات  الصادرة من منظمة الصحة العالمية واستطاعت أن تصل إلي كل بيت مصري . كما نجح الإعلام بشكل كبير بمواجهات الشائعات وسرعة الرد عليها الأمر الذي جعل تأثيرها السلبي محدود للغاية وغير مضر مساهمة بشكل كبير في الحفاظ على قوة العلاقة بين المواطن والحكومة والتي كان هناك محاولات لاستهدافها لأحداث وقيعة وفجوة بين الشارع والإدارة السياسية.

 

كما استطاعت الآلة الإعلامية التصدي لبعض وسائل الإعلام الإقليمية لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي من خلال فبركة بعض التقارير كنوع من تصفية الخلافات السياسية وهو ما تم الرد عليه بشكل مهني محترم.

 

وأشار نصري إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني فهو ينقسم إلي جزئين الأول هو تقديم المساعدات المادية والغذائية للعائلات المتضررة وقد نجحت بشكل كبير في رفع المعاناة عن عدد كبير من المواطنين المتضررين بالشراكة مع عدد من الفنانين ورجال الأعمال وقد ساهمت بشكل كبير في رفع الضغط عن الحكومة المصرية . أما على المستوي التثقيفي والتوعوي لم يكن على المستوي المطلب لأنه يتطلب نزول هده المنظمات إلي الشارع من خلال حملات وقوافل لتقديم التوعية الميدانية لبعض الفئات التي تحتاج إلي التواصل بشكل مباشر معها وتقديم دعم فني وتقني خاصة المنظمات العاملة في مجال البيئة والمساعدات الطبية ولذلك أطالب هذه المنظمات بسرعة التحرك من خلال خطة عمل سريعة للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن نصري: الحكومة تعاملت باحترافية في مواجهة كورونا.. يوجد تقصير من المواطنين في مساعدة الدولة.. السوشيال ميديا أصبحت أهم أدوات نشر الشائعات (حوار)

أيمن نصري: تقرير هيومن رايتس ووتش محاولة لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي

الفلاحين: مصر نجحت حتى الآن في مواجهة فيروس كورونا

حقوقيون يشيدون بإدارة الحكومة في أزمة كورونا.. نصري: مصر تعاملت بطريقة احترافية.. أبوسعدة: التخطيط المسبق لكل مراحل انتشار المرض أثبت نجاح الحكومة

محمد المرسي: التكافل بين فئات الشعب يخفف من حدة آثار أزمة كورونا

الإعلام يساند مبادرات كورونا.. خبراء: التكافل يخفف حدة الأزمة.. يجب الحذر من المستغلين.. والمساعدات الوهمية تساعد على انتشار الفيروس

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة منع دفن موتى فيروس كورونا..مشروع قانون

مع إتاحتها أونلاين.. المصرية للاتصالات: مد فترة سداد فاتورة أبريل حتى يونيو المقبل

قبل رمضان.. 3 أنواع ديتوكس سريعة للتخلص من سموم الجسم

أذكار الصباح .. من قالها بعثه الله يوم القيامة على المحجة البيضاء

خالي بالك..عَرَضان جديدان يشيران لإصابتك بـ فيروس كورونا

إبراهيم سعيد لـ ميدو: "متقول حسام حسن ولا إنت خايف"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود الناعم.. ريهام حجاج بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها

بعباءة رمضانية.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار.. شاهد

بالشراشيب على الأكمام.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة