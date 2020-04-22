أيمن نصري: الدولة المصرية التزمت بجميع المعايير الدولية لمواجهة فيروس كورونا

قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن حملة التوعية التي أطلقها المجلس القومي للمرأة للوقاية من فيروس كورونا هي نموذج جيد يعكس حجم التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وهو تأكيد التزام الدولة بإتباع المعايير والضوابط الدولية لمواجهة تفشي فيروس كورونا على المستوي الطبي والإعلامي والتثقيفي الأمر الذي ينفي جملة وتفصيل الشائعات التي تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن الحكومة تواجه انتشار فيروس بطرق تقليدية بدائية لا تتماشي مع معايير منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة بالسكان وهو تعاون يفيد على المدي الطويل يكسب الأطقم الطبية الخبرة في التعامل مع مثل هذه النوعيات من الأزمات والتي من الوارد جدا أن تتكرر بأشكال مختلفة مستقبليًا .

وأكد نصري في بيان له أن الحكومة المصرية أدارة الأزمة حتي الآن بمستوي عالي من الكفاءة واتخذت القرارات المناسبة لمواجهة تفشي الفيروس في الأوقات المناسبة لكل مرحلة ودون أي تأخير مقارنة بدول أوروبية لم تتعامل مع الوباء بالجدية المطلوبة وخطة واضحة وتأخرت بشكل واضح في اتخاذ القرارات الحاسمة لمنع تفشي الوفاء وتعاملت في الأزمة بسياسية رد الفعل وهو الأمر الذي جعلت الأمور تخرج عن السيطرة في بعض الدول كإيطاليا وأسبانيا .

واوضح انه من بداية الأزمة تحرك الحكومة المصرية كان سريعا بداية من إجلاء المصريين من الخارج ثم الإعلان عن خطة المواجهة متضمنة حزمة كبيرة من المساعدات المادية لمختلف قطاعات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة بهدف حماية سوق العمل من الإضرار الناجمة عن انتشار الفيروس وخاصة العمالة المؤقتة والشركات المتوسطة والصغيرة

كما أكد نصري ان المجتمع المدني والإعلام له دور كبير ومؤثر في حملة مواجهة تفشي الفيروس و الوقاية منها لما يملكه القطاعين من أدوات تساهم في تغيير ثقافة التعامل مع الأزمة من خلال التعاون بالتوازي مع الحكومة والوصول إلي الأماكن الأكثر فقر والأكثر احتياجا

نجحت وسائل الأعلام المرئية والمسموعة بشكل كبير في تكثيف مجهوداتها للتوعية بوسائل الوقاية والتثقيف بطرق مواجهة الفيروس طبقا لتعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية واستطاعت أن تصل إلي كل بيت مصري . كما نجح الإعلام بشكل كبير بمواجهات الشائعات وسرعة الرد عليها الأمر الذي جعل تأثيرها السلبي محدود للغاية وغير مضر مساهمة بشكل كبير في الحفاظ على قوة العلاقة بين المواطن والحكومة والتي كان هناك محاولات لاستهدافها لأحداث وقيعة وفجوة بين الشارع والإدارة السياسية.

كما استطاعت الآلة الإعلامية التصدي لبعض وسائل الإعلام الإقليمية لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي من خلال فبركة بعض التقارير كنوع من تصفية الخلافات السياسية وهو ما تم الرد عليه بشكل مهني محترم.

وأشار نصري إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني فهو ينقسم إلي جزئين الأول هو تقديم المساعدات المادية والغذائية للعائلات المتضررة وقد نجحت بشكل كبير في رفع المعاناة عن عدد كبير من المواطنين المتضررين بالشراكة مع عدد من الفنانين ورجال الأعمال وقد ساهمت بشكل كبير في رفع الضغط عن الحكومة المصرية . أما على المستوي التثقيفي والتوعوي لم يكن على المستوي المطلب لأنه يتطلب نزول هده المنظمات إلي الشارع من خلال حملات وقوافل لتقديم التوعية الميدانية لبعض الفئات التي تحتاج إلي التواصل بشكل مباشر معها وتقديم دعم فني وتقني خاصة المنظمات العاملة في مجال البيئة والمساعدات الطبية ولذلك أطالب هذه المنظمات بسرعة التحرك من خلال خطة عمل سريعة للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس .