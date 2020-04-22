شاهد.. سقوط لصوص سرقة أجزاء من الكبارى المعدة للإنشاء بالشروق

نجح رجال الأمن بالقاهرة فى تحديد وضبط مرتكبى وقائع سرقة أجزاء من الكبارى المعدة للإنشاء ، حيث تبين أن المتهمين يقومون بتجميع الأجزاء الحديدية من الطريق العام بقصد بيعها لتجار الخردة.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





وفى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة الشروق لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنوا من ضبط شخصين حال إستقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" عثر بحوزتهما على (72 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال "غير معلوم مصدرها" - عدد وأدوات – عدد (2) ماسورة حديدية) حيث تبين أنهما يقومان بتجميعها من الطريق العام لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية.

كما تمكنت الاطواف الامنية، من ضبط ثلاثة أشخاص حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بطريق السويس دائرة الشروق عثر بحوزتهم على 35 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال "غير معلوما مصدرها"- عدد وأدوات – ماسورة حديدية – رأس بلطة بدون يد ، وتبين قيامهم بتجميعها من الطريق العام لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الامن لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى وقائع سرقة القطع الحديدية الخاصة بالكبارى المعدة للإنشاء وكذا من يقومون بتجميع القطع الحديدية من الطريق العام بقصد بيعها لتجار الخردة.