AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رسلان يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات شركات المياه لشهر رمضان عبر الفيديو كونفرانس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف مع الأخذ فى الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ووضع استراتيجية لمراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الإجراءات الإحترازية المتبعة بالشركات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتزام العاملين بالإجراءات الوقائية، والدور المجتمعى للشركات لمنع تفشى هذا الوباء من خلال خطط تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع للحد من انتشاره، حرصًا على صحة المواطنين.
واستعرضت بعض شركات المياه تجاربها فى تصنيع غرف تعقيم وتطهير مصممة ومصنعة بالكامل بأيدي العاملين بالشركات والتى تتكون من (ترمومتر حراري لقياس درجه حراره العاملين قبل الدخول لمقر عملهم - جهاز تعقيم الأيدي – الكابينة والمصممة للتعقيم والتطهير  باستخدام ماد معقمة مطابقة لمواصفات الصحه العالمية) ليتم استخدامها فى مقارالعمل والمبانى الادارية فى إطار الاجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.
وناقش رسلان خطط الشركات التابعة فى تفعيل سائل الدفع الالكترونى لتسهيل سداد الفواتير والتيسير على المواطنين، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM)
وشدد، على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.
وأشار إلى تفعيل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى www.facebook.com/HCWWeg   لفتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع المواطنين، ونشر الأخبار والموضوعات التى تهم المواطن، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى وسرعة حلها، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 ويتيح  إرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفة عمليات القابضة لمياه الشرب استعدادا لأمطار الغد.. صور

طوارئ وغرفة عمليات بالقابضة لمياه الشرب استعدادا لأمطار الغد

مياه الشرب: شبكة الصرف لا تستطيع استيعاب كميات المياه دفعة واحدة

القابضة للمياه: ناشدنا المواطنين خلال الأمطار باتباع هذه التعليمات.. فيديو

رسلان: تحليل 3.6 ملايين عينة من مياه الشرب للتأكد من جودتها خلال 2019

ترشيحاتنا

هزمت كورونا.. قصة إسراء محمود.. ممرضة تمنت الشفاء لاستكمال واجبها في مداواة المرضى

قبل رمضان.. 3 أنواع ديتوكس سريعة للتخلص من سموم الجسم

من 8 صباحا لـ5 مساء.. التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

فيفي عبده تتصدر تويتر بعد عرض أولى حلقات برنامجها الجديد.. شاهد رد فعل الجمهور

حالته حرجة... هل يلفظ زعيم كوريا الشمالية أنفاسه الأخيرة؟.. تفاصيل

أذان النوازل ماهو .. تعرف على صيغته ولماذا سمي بهذا الاسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تخطف الأنظار على إنستجرام

حمايتهم مسؤوليتك.. مشروع تخرج طالبات إعلام للتصدى ضد تحرش الأطفال

بتعشق الألوان الجريئة.. 5 أشياء لا تتخلى عنها الملكة إليزابيث في إطلالتها .. صور