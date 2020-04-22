لمنع تفشي كورونا.. تدريب كلاب على اكتشاف المصابين بمطارات بريطانيا.. صور

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه يتم تدريب الكلاب حاليًا على الكشف عن فيروس كورونا المستجد، لدى الركاب الذين يصلون إلى مطارات المملكة المتحدة.





ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، يتم تدريب كلاب الكشف الطبية بالفعل على الكشف عن أمراض مثل السرطان ومرض باركنسون والملاريا، لذلك يتم استخدام 6 منهم للتدرب على الكشف عن فيروس كورونا.





وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كلاب الكشف الطبية" الخيرية كلير جيست، إن الحيوانات وخاصة الكلاب يمكن أن تكتشف المصابين المسافرين المصابين بفيروس كورونا والذين لا تظهر عليهم أعراض عند فتح المطارات.





وأوضحت كلير جيست أنه من المتوقع وصول مسافرين قد يكونون مصابين بفيروس كورونا ولا تظهر عليهم أعراض، لذلك فالكلب يستطيع من خلال حاسة الشم تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى اختبار ويحتاجون إلى العزل مباشرة.





وأشارت إلى أن الكلاب يمكن أن تفحص 750 شخصا بسرعة، إذا يستغرق فحص واحد نصف ثانية فقط





وأضافت: "نحن نعلم أن الأمراض لها روائح مميزة، ونعرف مدى سرعة الكلاب في التعرف عليها مثل المخدرات والمتفجرات".





من جانبه، أعلن موقع المؤسسة الخيرية تفاصيل الكلاب الستة التي يتم تدريبها على الكشف على فيروس كورونا بمساعدة كلية لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM)، وجامعة دورهام، موضحا أن سيتم ثلاثة من الكلاب وهم من فصيلة "لابرادور ، ولابرادودل ولابرادور الذهبي" في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.





وأكدت جيست أن الأمر سيحتاج لـ500 ألف جنيه إسترليني لإكمال التدريب.