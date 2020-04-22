ترامب يأمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زورق إيراني يضايق السفن الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه أصدر أمرا للبحرية الأمريكية بتدمير أي زورق إيراني يضايق السفن الأمريكية.





وقال ترامب، اليوم الأبعاء في تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد أمرت البحرية الأمريكية بضرب وتدمير جميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا ضايقوا سفننا في البحر".





وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري في ايران من أن قواته "سترد بحزم" على أي محاولات استفزاز من طرف الولايات المتحدة او قواتها العسكرية الموجودة في منطقة الشرق الاوسط، في محاولة لتهديد الوجود الامريكي





وفي الشهر الماضي ، حث قائد أركان الحرس الثوري الإيراني (IRGC) الولايات المتحدة على استخدام جيشها للأغراض داخلية وسط جائحة كورونا التي تتفشى في الدولة، وليس لإرساله إلى الخارج.





وأفاد تقرير أن الولايات المتحدة نشرت مقطع فيديو يظهر أن قائدًا على متن زورق حربي سريع إيراني يقترب من السفن الأمريكية وإيماءات تجاه القوات الأمريكية من خلال رفع إصبعه الذي يمكن تفسيره على أنه تحذير.





وأصدرت البحرية الأمريكية بيانًا الأربعاء الماضي افادت فيه بأن 11 زورقًا إيرانيًا من الحرس الثوري الإيراني أغلقت ما يصل إلى ست سفن تابعة للبحرية الأمريكية في الخليج العربي "في نهج خطيرة ومضايقة".