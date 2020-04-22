رئيس جامعة أسيوط: مد إجازات أعضاء هيئة التدريس والعاملين العالقين بالخارج

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط عن إصداره قرارًا بمد إجازات أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين العالقين بالخارج وذلك من 15 مارس الماضي وحتى انتهاء فترة تعطيل الدراسة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لمن انتهت مدة إجازاتهم.





وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن ذلك القرار يأتي تيسيرًا لأصحاب الأجازات المختلفة سواء بعثات علمية أو مرافقة زوج أو زوجة سواء للباحثين أو العاملين بالجامعة .





يأتي ذلك وفق القواعد والشروط الممنوحة لهم أجازاتهم السابقة والتي تعتبر سارية على أن يتم تجديدها بعد انتهاء الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر ومعظم دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتي أسفرت عن وجود مصريين عالقين في كثير من الدول العربية والأجنبية .



