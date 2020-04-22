إيهاب الفار: ننشئ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،إن في مجال الاسكان عملنا على 3 محاور، فى المحور الاول مدن جديدة والمحور الثانى ننفذ به اسكانا اجتماعيا وسيناء مميزة لعمل تجمعات بدوية بها.









واضاف أن الطبيعة البدوية الموجودة على سيناء غالبة عليها ، ننشئ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة والنسبة العادلة الموجودة بها 650 وحدة نسبة تنفيذها 70% ، وننتقل منها فى 30-9-2020 .









واشار الى ان مدينتى السلام مصر فى شرق بورسعيد 443 وحدة سكنية بتكلفة 390 مليون جنيه وننتهى منها 30-12-2020 ، لتسكين الاهالى فى تلك المنطقة .













وتابع أن مدينة الاسماعيلية الجديدة تم تنفيذ 12 الف وحدة سكنية بها وننفذ الان 20 الف وحدة سكنية بنسبة 80% والانتهاء من اجمال المرجلة الثانية فى شهر 12 .







