رئيس الهيئة الهندسية: أزلنا 4300 مخالفة بناء فى المنزلة وانتهاء اعمال التطوير فى يونيو

قال اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الاسماعيلية، أنه كان هناك 5500 تعد بالبناء على بحيرة المنزلة، وتم ازالة 4300 منهم، ومتبق 1200 مخالفة وسيتم العمل على ازالتهم خلال الفترة القادمة.









وتابع اللواء إيهاب الفار، أن تم تطوير البحيرة والانتهاء من اعمال التطهير سيتم فى شهر يونيو القادم، واصبحت كل انواع اسماك البحر المتوسط موجودة في البحيرة، وعلى التوازي تم العمل على بحيرة مريوط التي تبلغ مساحتها 17 الف فدان.





وأضاف، أن هناك مجموعة من الطرق الجديدة التي تربط المحافظات ببعضها في اقل من 20 الى 30 دقيقة.





واوضح انه تم تزويد المعدات التي تعمل على تطهير بحيرة مريوط للانتهاء منها في الوقت المحدد، وهي مكونة من 6 أحواض منخفضة، وبها أكثر من 300 حفار.