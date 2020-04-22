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فن

جيلان علاء وأمجد الشرقاوى يقدمان مسلسل نوفل نجمة شباك فى رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:11 م
مسلسل نجمه نوفل
مسلسل نجمه نوفل شباك
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آيه عاطف
تقدم الممثلة الشابة جيلان علاء، مسلسل نوفل نجمة شباك، ويشاركها بطوله المسلسل الفنان أمجد الشرقاوى وتقدم جيلان 30 حلقه كوميديه يوميًا على محطات الراديو شعبى FM وميجا FM وراديو هيتس ونغم FM يوميًا الساعه 5.45 مساءًا خلال شهر رمضان الكريم.

وقصة المسلسل جيلان علاء "نجمة" وتجسد دور عفريته تفشل فى تحقيق أمنيات نوفل والذى يجسده أمجد الشرقاوى.

يذكر أن جيلان علاء قامت بعمل مسلسلين من قبل من خلال الراديو فى شهر رمضان، وتقدمت جيلان علاء وأمجد الشرقاوى بالشكر لطارق أبوالسعود المدير التنفيذى لشركة راديو النيل لمنحهم فرصة أول بطولة لجيلان وأمجد من خلال المسلسل وتجسيد دويتو ناجح مابين جيلان علاء وأمجد الشرقاوى.
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