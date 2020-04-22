جيلان علاء وأمجد الشرقاوى يقدمان مسلسل نوفل نجمة شباك فى رمضان

نجلاء بدر تكشف في حوار لـ صدى البلد أسباب ابتعادها عن السينما.. وتوضح: أجسد دور فتاة فقيرة في «الفتوة» خلال الموسم الرمضاني.. وهذا ما قالته عن مديحة كامل