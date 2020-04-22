بعد قليل.. الحكومة تحدد أوقات الحظر في شهر رمضان

وذلك لبحث الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته.



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ومن المقرر ان ستحدد مواعيد وأوقات حظر التجول في شهر رمضان المبارك ،كما تناقش اللجنة الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والادوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى، وكذا التجهيزات المطلوبة و عدد أسرة الإقامة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارات :الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية.