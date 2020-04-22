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أخبار البلد

بعد قليل.. الحكومة تحدد أوقات الحظر في شهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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محمود مطاوع

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها منذ قليل اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. 


وذلك لبحث الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته. 



ومن المقرر ان ستحدد مواعيد وأوقات حظر التجول في شهر رمضان المبارك ،كما تناقش اللجنة الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والادوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى، وكذا التجهيزات المطلوبة و عدد أسرة الإقامة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارات :الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية.

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