جامعة الإسكندرية تنظم حلقة نقاشية أونلاين لعرض تفاصيل المنح المقدمة لطلاب هندسة

نظم مركز جامعة الإسكندرية للتميز للمياه، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية أونلاين، وذلك لمناقشة التفاصيل الخاصة بالمنح المقدمة من المركز لطلاب كلية الهندسة بمرحلة البكالوريوس، وذلك من الساعة 7 إلى 8 مساء.



ودعا المركز في بيان صادر عنه اليوم، لتقديم طلبات لورشة عملها القادمة "جودة المياه واختبارها" للهيئة التدريس والطلاب والباحثين الجامعيين.



كان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، افتتح العام الماضي مركز التميز في مجال أبحاث ودراسات المياه الذي فازت الجامعة بتمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بتكلفة 30 مليون دولار.



وقال الكردي، إن المركز يركز على قضية المياه والتي تعد أحد التحديات المهمة التي تواجه الدولة المصرية من خلال ثلاثة عناصر رئيسية هي التعليم والبحث والبرامج التدريبية مع المؤسسات العالمية.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن المركز يوفر المنح البحثية ويمول المنح الدراسية للبحوث التطبيقية في مجال المياه، وتبادل البرامج بين الجامعات الأمريكية والمصرية مع أكثر من 350 طالبا مشاركا.