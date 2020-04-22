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أخبار البلد

طائرة مصر للطيران القادمة من السعودية تصل مرسى علم وعلى متنها 298 مصريا من العالقين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:37 م
مصر للطبران
مصر للطبران
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نورهان خفاجي

وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم "الأربعاء"، رحلة مصر للطيران الاستثنائيه القادمة من مدينة الرياض، وعلى متنها مصريا 298 من العالقين بالمملكة العربية السعودية، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.


كانت رحلة مصر للطيران رقم MS652، أقلعت من مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، متجهة إلي الرياض، لعودة المصريين العالقين هناك، وعادت الرحلة إلى مرسي علم، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.


وتسير وزارة الطيران المدنى، حتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.


تأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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