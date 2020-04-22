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رياضة

حسن جمعة لـ صدى البلد: وفاة نجم الأهلي أصعب موقف في حياتي.. وأهدافي في الزمالك الأغلى | حوار

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:19 م
حسن جمعة لاعب فاركو
حسن جمعة لاعب فاركو
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رباب الهواري
تواصل موقع صدى البلد مع حسن جمعة لاعب فاركو الذي لعب مع العديد من الأندية مثل الألومنيوم واتحاد الشرطة والجونة وسموحة وحرس الحدود ثم نادي مصر ونجوم المستقبل، للحديث عن مشواره الكروي وخطواته المستقبلية ورأيه في توقف النشاط الرياضي.

كيف بدأت ممارسة كرة القدم ؟

بدأت ممارسة كرة القدم خلال فترة الدراسة وعمري 12 سنة، بعد ان اكتشفني مدرس التربية الرياضية علي عدلي، وأصر على انضمامى لناشئى الألومنيوم.

من مثلك الأعلى فى كرة القدم؟

في الحقيقة أنا من أشد المعجبين بـ مالديني وكارلوس منذ الصغر.

من هم المدربون الذين تأثر بهم حسن جمعة ؟

 كابتن محمود حسن وكابتن السنباطي والمرحوم الكابتن حداد والكابتن صبري فراج وكابتن حسين عبد اللطيف

ما أجمل محطة في حياتك الكروية ؟

أهم مرحلة بالنسبة لي كانت انتقالي لفريق الجونة

ما أكثر المواقف تأثيرا فيك خلال مشوارك الكروي؟

وفاة اللاعب محمد عبد الوهاب نجم الأهلي ومنتخب مصر

ما هو أفضل هدف أحرزته في مشوارك الكروى ؟

اجمل الأهداف في طلائع الجيش واغلى الأهداف على قلبي أهدافي في الزمالك 


وماذا عن فرص فريق فاركو في منافسات القسم الثاني قبل توقف النشاط؟

الاكيد ان فرص فاركو كانت قويه للغاية ونواجه آخر ثلاث جولات على ملعب نادي فاركو، بجانب أن الفريق منذ بداية الموسم يمتلك أفضل العناصر، وأذكركم بأن نادي فاركو سيصبح قلعة كبيرة في الرياضة المصرية. 

كيف ترى قرار اتحاد الكرة بإيقاف النشاط الرياضي؟

طبعا قرار صائب لان هذه الظروف طارئة على جميع البلاد، وعندما يتعلق الأمر بصحة الناس وسلامتهم ليس علينا الا الموافقة على اي قرار 

هل تؤيد عودة النشاط او الغاءه هذا الموسم ؟

بالتأكيد أتمنى عودة النشاط لأننا عندنا حلم نفسنا نحققه وهو الصعود للدورى الممتاز، ولكن من الصعب التنبؤ بالقادم، ويجب علينا الالتزام والدعاء لعبور الازمة.

ماذا تفعل في يومك خلال فترة تعليق النشاط؟

سافرت بلدي قنا وأمارس هواياتي وهي القراءة، بجانب الاستمتاع بالطبيعة الزراعية الذي نمتاز بها بصعيد مصر .


هل فكرت في الاعتزال او حددت موعده؟

عندما اشعر بعدم قدرتي على العطاء في الملعب ، بالتأكيد سأفكر في الأمر ، واتمنى ان اختم مشواري بعد ان يتأهل فاركو للدوري الممتاز ويصل للمكانة التي يستحقها.
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