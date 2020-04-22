وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تخترق حاجز الـ46 ألفا

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز عن أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الامريكية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد تجاوزت 46 ألف حالة حتى بعد ظهر الأربعاء.





وقد سجلت الولايات المتحدة الآن 46079 حالة وفاة و 839836 حالة إجمالًا ، وفقًا للبيانات.



