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أخبار العالم

وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تخترق حاجز الـ46 ألفا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:30 م
وفيات كورونا في الولايات
وفيات كورونا في الولايات المتحدة
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على صالح
كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز عن أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الامريكية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد تجاوزت 46 ألف حالة حتى بعد ظهر الأربعاء.

وقد سجلت الولايات المتحدة الآن 46079 حالة وفاة و 839836 حالة إجمالًا ، وفقًا للبيانات.

ولا يزال الوباء ينتشر في جميع أنحاء العالم، وقد اصاب نحو 2500000 شخص حول العالم، وتسجيل أكبر عدد من الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة (أكثر من 825000 مصاب و 46000 حالة وفاة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز) ، في حين أن إسبانيا وإيطاليا هما المركزان الرئيسيان لتفشي الفيروس المستجد في أوروبا.

وبلغت حصيلة القتلى من الفيروس 177400 شخص ، مع إصابة مدينة نيويورك أكثر من غيرها بالفيروس. وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، هناك أكثر من 144000 مصاب وأكثر من 14،870 حالة وفاة هناك.

كما تسببت تدابير الحجر الصحي والانكماش الاقتصادي الناتج عن هذه الخطوات في انهيار سوق البترول ، مما أثر على صناعة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.
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