رفع دعوى قضائية ضد تويوتا بسبب عيوب الصناعة

تراجعت مبيعات شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات والسبب فيروس كورونا ولكن الصعوبات لم تتوقف عند هذا الحد بل تواجه أيضا العديد من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.





والسبب وراء الدعوى هو وجود خلل فني في مضخة الوقود مما أدى إلى انخفاض ضغط الوقود وتوقف السيارة بشكل مفاجئ.





كما أكتشف عدد من مالكي السيارات وجود عيوب في مضخات وقود بعض موديلات تويوتا وكذلك لكزس لذلك قرروا رفع دعاوى قضائية ضد الشركة .

كما أن مضخة الوقود في سيارة تويوتا من البلاستيك الذي يمتص البنزين وهو ما يؤدي إلى تضخمه كما انه ليس لديه مقاومة للحرارة بشكل كافي .

أعلنت شركة تويوتا لصناعة السيارات عن فتح مصنع لها فى فرنسا بعد الاغلاق الذي فرضته مخاطر فيروس كورونا لتصبح بذلك اول شركة تعيد انتاجها لانتاج السيارات فى باريس .

واستأنف المصنع في مدينة أونانغ بشمال فرنسا العمل فيه بعد إغلاق استمر لخمسة أسابيع، و قال رئيس مصنع تويوتا فرنسا لوسيانو بيوندو، ان افتتاح او اعادة افتتاح مصنع ياريس يمثل الخطوة الأولى في تكييف الأدوات الصناعية مع الوضع الجديد.