AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رفع دعوى قضائية ضد تويوتا بسبب عيوب الصناعة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:59 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

تراجعت مبيعات شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات والسبب فيروس كورونا ولكن الصعوبات لم تتوقف عند هذا الحد بل تواجه أيضا العديد من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.


والسبب وراء الدعوى هو وجود خلل فني في مضخة الوقود مما أدى إلى انخفاض ضغط الوقود وتوقف السيارة بشكل مفاجئ.


كما أكتشف عدد من مالكي السيارات وجود عيوب في  مضخات وقود بعض موديلات تويوتا وكذلك لكزس لذلك قرروا رفع دعاوى قضائية ضد الشركة .

 

كما أن مضخة الوقود في سيارة تويوتا من البلاستيك الذي يمتص البنزين وهو ما يؤدي إلى تضخمه كما انه ليس لديه مقاومة للحرارة بشكل كافي .

 

أعلنت شركة تويوتا لصناعة السيارات عن فتح مصنع لها فى فرنسا بعد الاغلاق الذي فرضته مخاطر فيروس كورونا لتصبح بذلك اول شركة تعيد انتاجها لانتاج السيارات فى باريس .

 

واستأنف المصنع في مدينة أونانغ بشمال فرنسا العمل فيه بعد إغلاق استمر لخمسة أسابيع، و قال رئيس مصنع تويوتا فرنسا لوسيانو بيوندو، ان افتتاح او اعادة افتتاح مصنع ياريس يمثل  الخطوة الأولى في تكييف الأدوات الصناعية مع الوضع الجديد.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

تعرف على سبب سحب تويوتا لـ 3.2 مليون سيارة حول العالم

تعرف على أسعار تويوتا ياريس 2020 فى مصر

سعر ومواصفات لكزس lexus rcf 2020 في السعودية .. صور

أكثر 5 سيارات توفيرا لاستهلاك الوقود في العالم.. صور

لأول مرة .. تويوتا تظهر طرازين جديدين أثناء اختبارهم .. صور

ترشيحاتنا

بأمر رئيس الجمهورية.. زيادة المعاشات يوليو المقبل | 5 معلومات

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر

الصحة تحسم الجدل حول تأثير الصيام على الإصابة بـ كورونا

«أذان المغرب» كلمة السر.. ما هي مواعيد حظر التجول في رمضان؟

بأوامر ملكية.. تفاصيل التغييرات الجديدة على صلاة التراويح في الحرم المكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير

الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي البطيخ

أستمتع بمحاولاتى الفاشلة.. كنزى عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة.. شاهد