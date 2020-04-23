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3 أضرار يسببها الإكثار من تناول زيت حبة البركة

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:47 ص
اضرار الاكثار من
اضرار الاكثار من زيت حبة البركة
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اسماء محمد
يعد زيت حبة البركة من أفضل الزيوت الطبيعية من حيث القيمة الغذائية والفوائد الطبية حيث يلعب دور قوي جدا فى رفع المناعة والوقاية من الأمراض ، لكن في نفس الوقت الإفراط فيه يهدد الصحة بمخاطر كثيرة .

وعرض موقع "organicfacts " اهم اضرار الاكثار من تناول زيت حبة البركة على الصحة.

•الحساسية: 
بعض الناس تجربة الاتصال  التهاب الجلد عندما لمس أو تستهلك زيت الحبة السوداء. عند استهلاكه داخليًا ، من المحتمل أن يعني هذا اضطراب في المعدة أو غثيان أو قيء ، بالإضافة إلى تهيج محتمل في الجهاز التنفسي . 

•انخفاض ضغط الدم: 
من المعروف أن هذا الزيت يساعد في السيطرة على ضغط الدم ، ولكن إذا تم دمجه مع أدوية ضغط الدم الأخرى ، يمكن أن يسبب انخفاضًا خطيرًا في حالة انخفاض ضغط الدم .

•الحمل: 
بسبب نقص البحث ، لا يوصى للنساء الحوامل او المرضعات بتناول زيت الحبة السوداء لفقدان الوزن.

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