3 أضرار يسببها الإكثار من تناول زيت حبة البركة

يعد زيت حبة البركة من أفضل الزيوت الطبيعية من حيث القيمة الغذائية والفوائد الطبية حيث يلعب دور قوي جدا فى رفع المناعة والوقاية من الأمراض ، لكن في نفس الوقت الإفراط فيه يهدد الصحة بمخاطر كثيرة .





وعرض موقع "organicfacts " اهم اضرار الاكثار من تناول زيت حبة البركة على الصحة.





•الحساسية:

بعض الناس تجربة الاتصال التهاب الجلد عندما لمس أو تستهلك زيت الحبة السوداء. عند استهلاكه داخليًا ، من المحتمل أن يعني هذا اضطراب في المعدة أو غثيان أو قيء ، بالإضافة إلى تهيج محتمل في الجهاز التنفسي .





•انخفاض ضغط الدم:

من المعروف أن هذا الزيت يساعد في السيطرة على ضغط الدم ، ولكن إذا تم دمجه مع أدوية ضغط الدم الأخرى ، يمكن أن يسبب انخفاضًا خطيرًا في حالة انخفاض ضغط الدم .





•الحمل:

بسبب نقص البحث ، لا يوصى للنساء الحوامل او المرضعات بتناول زيت الحبة السوداء لفقدان الوزن.



