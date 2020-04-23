السنة دي سنة المواجهة.. رامز جلال ينشر صورة لنجوم برنامجه

نشر الفنان رامز جلال صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من برنامجه الجديد في رمضان.





ويظهر في الصورة بعض النجوم الذين سوف يستضيفهم رامز في برنامجه "رامز مجنون رسمى" والمقرر عرضه فى رمضان المقبل.





وعلق رامز علي صورته "السنادي.. سنة المواجهة #رامزمجنونرسمي على #MBCMASR #رامز_جلال".









ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:









كل سنه وإنت طيب يا غالي









الوطن العربي كله فى انتظارك





الف مبروك هتكسر الدنيا كالعاده









احنا مش مستنيين غيرك فى رمضان









ويعتمد رامز خلال هذا العام على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.



