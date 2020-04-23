يعرض السادسة والنصف على dmc.. رانيا محمود ياسين تروج لمسلسل فلانتينو





و يظهر فى الصورة ابطال المسلسل و هم عادل امام و الفنانة دلال عبد العزيز و الفنان محمد الكيلانى و المقرر عرض المسلسل على قناة دى ام سى فى تمام السادسة و النصف و الاعاده فى الواحده صباحا.





كتبت معلقة على الصورة " فلانتينو علي شاشه dmc الساعه ٦ ونصف مساءا وتعاد الساعه الواحده بعد منتصف الليل"





نالت الصورة اعجاب متابعيها و كانت تعليقاتهم كالاتى:

مليون مبروك حبيبتي

ده انا نفسى اشوفه انهارده قبل بكره ان شاء الله

انتى تمثيلك تحفة نفسى اعرف ليه مش بتطلعى كتير ف اعمال

هنتفرج على الابداع بقى

و يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.





وتنتظر رانيا محمود ياسين عرض مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.







نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصى على إنستجرام صورة جديده دعائية لمسلسل فلانتينو.