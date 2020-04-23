AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يعرض السادسة والنصف على dmc.. رانيا محمود ياسين تروج لمسلسل فلانتينو

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:34 ص
رانيا ياسين
رانيا ياسين
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصى على إنستجرام صورة جديده دعائية لمسلسل فلانتينو.

و يظهر فى الصورة ابطال المسلسل و هم عادل امام و الفنانة دلال عبد العزيز و الفنان محمد الكيلانى و المقرر عرض المسلسل على قناة دى ام سى فى تمام السادسة و النصف و الاعاده فى الواحده صباحا.

كتبت معلقة على الصورة " فلانتينو علي شاشه dmc الساعه ٦ ونصف مساءا وتعاد الساعه الواحده بعد منتصف الليل"

نالت الصورة اعجاب متابعيها و كانت تعليقاتهم كالاتى:
مليون مبروك حبيبتي 
ده انا نفسى اشوفه انهارده قبل بكره ان شاء الله
انتى تمثيلك تحفة نفسى اعرف ليه مش بتطلعى كتير ف اعمال
هنتفرج على الابداع بقى

ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

وتنتظر رانيا محمود ياسين عرض مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة نادرة لـ رانيا محمود ياسين بمرحلة الطفولة مع والدها

صورة نادرة تجمع محمود ياسين وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز

رانيا ياسين تسترجع ذكريات تصوير مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام

شاهد.. البرومو الدعائي لمسلسل عادل إمام "فلانتينو"

رانيا ياسين تحث جمهورها على البقاء فى المنزل.. شاهد

رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات الطفولة مع والدها

ترشيحاتنا

إعادة فتح المراكز التجارية في أبوظبي بشروط محددة.. تفاصيل

بعد تعديل قانون الطوارئ.. 15 صلاحية جديدة للرئيس والحكومة في مواجهة كورونا

الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي.. القبض على الإرهابي محمد السنبختي المتورط بتفجير كنائس في مصر

بطل فيلم Top Gun يعلن حبه لـ أنجلينا جولي في مذكراته

أخبار الفن.. نجوم فى الحجر الصحي.. هجوم على فيفى عبده بعد عرض ثاني حلقات برنامجها

شاهد.. رد فعل الفنانة سمية الخشاب بعد اكتشافها مقلب فيفي عبده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس

تكييف يتسبب في إصابة 9 زبائن داخل مطعم بفيروس كورونا

بطولات يسطرها الأطقم الطبية بأسوان.. استقبال أسطورى لرئيس تمريض عائد من عمله