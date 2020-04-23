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فن

وقت الفطار.. على ربيع يعلن موعد عرض مسلسل عمر ودياب

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر الفنان على ربيع فيديو جديد له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وكشف علي ربيع عن موعد عرض مسلسله الجديد عمرو دياب، وكتب على الفيديو "يارب على خير ان شاء الله عمرو دياب الساعه ٦:٣٠ عَلى الإفطار على قناة on انتظرونا".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعينه بالتعليقات وجاءت ابرزها كالاتي :

متوقعلكم حاجة جميله اوى 

مستنييين كتير 

اجمل اتنين فمسرح مصر هتكسروا الدنيا 


مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.


يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.
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