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منوعات

مرحب شهر الصوم.. شوارع القاهرة تتزين لاستقبال شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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احمد قطب- ايهاب أشرف - اشرف العمدة
يرجع الاحتفال في مصر بشهر رمضان مع بداية الدولة الفاطمية فقد كانوا يحتفلون به من خلال فتح أبواب الأزقة والشوارع والمدينة كلها حتى الصباح، ويتم تزيين الشوارع بلافتات عليها شعارات الدولة واسم الحاكم مع إنارة المساجد بالمسارج ثم اتخذت شكلا جديدا مع الفانوس الذي تم اختراعه لاستقبال المعز على أبواب القاهرة وهو قادم من تونس عام 262 هجرية وأصبحت الان زينة رمضان لا تقتصر هلي الفانوس فقط بل امتدت لتصل الي أشكال كثيرة من زينة رمضان منها ما يتم تزين الشوارع بها ومنها ما يتم تزين المنازل بها ولكن تختلف هذا العام طريقة تزين الشوارع بسبب انتشار فيروس كورونا  .

رصدت عدسة صدي البلد تزين الاطفال احد الشوارع بمنطقة المطرية مرتدين الجوانتيات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا في البداية قال هيثم عادل احد سكان المطرية وصاحب مبادرة تزين شوارع منطقة المطرية بارتداء الكمامات  ، أن حملة تزيين شوارع المطرية بزينة رمضان، تتم بالجهود الذاتية وتهدف إلى الاحتفال بالطريقة المعتادة للمصريين لقدوم شهر رمضان الكريم ، ولكن تختلف هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم  وضع الزينة فى كافة شوارع المنطقة. 

واضاف عادل ان بعد انتشار فيروس كورونا قررنا ان نقوم بالاجراءات الوقائية من الفيروس أثناء تعليق الزينة عن طريق استخدام  جوانتيات وكمامات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي صحة الاطفال من الفيروس .

وأشار هيثم عادل إلى ان مبادرة تزين الشوارع وارتداء الكمامات أثناء تزين الشوارع لاقت استحسان من سكان المنطقة للحفاظ علي أبنائهم من انتشار الفيروس .
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