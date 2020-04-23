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الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لمجابهة كورونا في رمضان.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:06 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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آيات احمد
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس:

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

"اليوم السابع"
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من عاهل البحرين للتهنئة بحلول شهر رمضان

"الأهرام"
الرئيس السيسى: تكلفة مشروعات التنمية فى سيناء تصل لـ600 مليار.. والأمن القومى لا يقدر بمال

"الوطن"
برئاسة مدبولى.. الحكومة تعتمد إجراءات مجابهة كورونا فى رمضان اليوم

"الشروق"
مطار مرسى علم يستقبل طائرة نقل 295 مصريًا من السعودية

"صدى البلد"
للتأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال.. القباج: 1257 زيارة مفاجئة لأعضاء الضبطية القضائية شملت 295 مؤسسة رعاية

"الشرق الأوسط"
أميركا تطالب الصين بـفتح مختبراتها أمام العالم.. تراويح مخففة فى الحرمين.. وتسارع المساعي لإنتاج لقاح ضد كورونا

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