AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خلال ساعات.. إجراءات حكومية جديدة بشأن حظر التجول في رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:14 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر التطورات الخاصة بـ فيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة المرض في مصر.

وكشفت مصادر لـ "صدى البلد" أنه من المقرر أن تتضمن قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار عدد القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم ٨ إبريل الجاري لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدا الخميس ومنها توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة في الساعات التي ستحدد لها ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها. 

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، في الساعات التي ستحدد لها وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

اقرأ ايضا | قبل إعلان الحكومة.. تحرك برلماني لتقليل ساعات حظر التجول في رمضان

 
وتضمنت حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات،والملاهي، والنوادي الليلية،والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً وتعليق حركة الطيران والأنشطة الرياضية و التجمعات.

ونفت مصادر مسئولة أن يكون حظر  التجول من الساعة ٤ عصرا كما هو متداول عبر السوشيال ميديا، لافتة إلى أن هناك 3 سيناريوهات أمام الحكومة فيما يتعلق بالحظر في شهر رمضان المبارك وهي:

= استمرار الحظر كما هو من 8 مساءِ إلى 6 صباحا.
= تخفيف الحظر قليلا وهو الأقرب
= يعود إلى الموعد الأول وهو أن يبدأ من الساعة السابعة مساءِ بدلا من الساعة 8 مساءِ مؤكدا هذا السيناريو ضعيف جدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر: إجراءات جديدة من الحكومة خلال أيام لمواجهة كورونا

قبل يوم من نهاية الحظر.. مصادر تؤكد استمراره مدة إضافية

إجراءات جديدة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا خلال ساعات

انتشار أمني كبير بالطرق والمحاور استعدادا لتنفيذ قرار حظر التجوال

خليك في البيت.. بدء تنفيذ قرار حظر التجوال وسط انتشار أمني مكثف

تمديده حتى 23 ابريل .. الحكومة تعلن موقفها من حظر التجول

ترشيحاتنا

بـ فيديو جديد من المطبخ .. ريهام أيمن تشعل تيك توك

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23 -4-2020

بعد أزمة حنين حسام.. ريهام سعيد: سما المصري متسابة ليه

بعد ظهوره بـ شورت.. محمد عبده حديث السوشيال ميديا

اسعار تويوتا TOYOTA اليوم من الوكيل فى مصر

عاصفة ترابية.. الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح في أول أيام رمضان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس