خلال ساعات.. إجراءات حكومية جديدة بشأن حظر التجول في رمضان

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك عبر تقنية بـ فيروس كورو نا المستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة المرض في مصر. ، وذلك لمتابعة آخر التطورات الخاصةالمستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة المرض في مصر. الفيديو كونفرانس





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وكشفت مصادر لـ "صدى البلد" أنه من المقرر أن تتضمن قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار عدد القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم ٨ إبريل الجاري لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدا الخميس ومنها توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة في الساعات التي ستحدد لها ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.









اقرأ ايضا | قبل إعلان الحكومة.. تحرك برلماني لتقليل ساعات حظر التجول في رمضان كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، في الساعات التي ستحدد لها وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.





وتضمنت حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات،والملاهي، والنوادي الليلية،والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.





كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً وتعليق حركة الطيران والأنشطة الرياضية و التجمعات.



