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برلمان

قبل إعلان الحكومة.. تحرك برلماني لتقليل ساعات حظر التجول في رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:14 ص
حظر تجول
حظر تجول
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أحمد أيمن
طالب النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، بتقليل ساعات الحظر في شهر رمضان، ليبدأ من التاسعة مساء بدلا من الثامنة مساء، وينتهي في السادسة صباحا، مؤكدا أن الأزمة في رمضان تتمثل في الساعات المسائية وليست ساعات النهار.

وأكد بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية تقليل ساعات الحظر المسائي حتى يتمكن المواطنون من إجاد متسع من الوقت للإفطار وشراء متطلبات السحور، بجانب تخفيف التكدس والزحام الذي قد تشهده المواصلات خلال شهر رمضان، خاصة في الساعات الأخيرة قبل بدء الحظر.

وكان  المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، علق على انقضاء الفترة الثانية من الحظر الجزئي التي ستنتهي يوم 23 أبريل ومستقبل الإجراءات الاحترازية على مدار شهر رمضان.

وقال: "لا مفر من استمرار حظر التجول الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد أعداد الإصابات اليومية"، مشيرًا إلى أن الإقدام على تخفيف الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد جميع الإجراءات الاحترازية السابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة القومية لأزمة كورونا ستعقد هذا الأسبوع  لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان.
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