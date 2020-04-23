قبل إعلان الحكومة.. تحرك برلماني لتقليل ساعات حظر التجول في رمضان

طالب النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، بتقليل ساعات الحظر في شهر رمضان، ليبدأ من التاسعة مساء بدلا من الثامنة مساء، وينتهي في السادسة صباحا، مؤكدا أن الأزمة في رمضان تتمثل في الساعات المسائية وليست ساعات النهار.





وأكد بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية تقليل ساعات الحظر المسائي حتى يتمكن المواطنون من إجاد متسع من الوقت للإفطار وشراء متطلبات السحور، بجانب تخفيف التكدس والزحام الذي قد تشهده المواصلات خلال شهر رمضان، خاصة في الساعات الأخيرة قبل بدء الحظر.





وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، علق على انقضاء الفترة الثانية من الحظر الجزئي التي ستنتهي يوم 23 أبريل ومستقبل الإجراءات الاحترازية على مدار شهر رمضان.



