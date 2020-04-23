شاهد.. رسالة غامضة من ضاحي خلفان عبر تويتر

نشر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وجاء في نص التغريدة: "عندما يكون بمقدور إنسان ما ان يحدث تغييرا في عقيدة ملايين من البشر وتحويلهم الى عقيدته.. أليس هذا الانسان يملك قدرًا كبيرا من العظمة".





وتفاعل معه عدد كبير من رواد تويتر و كانت تعليقاتهم كالآتي:





"لكن اين نحن من هؤلاء الأشخاص في مجتمعنا هنالك الأشخاص الذين يسممون و يضرون في عقائد ملايين الأشخاص.





كما علَّق آخرون: " حفظك الله ورعاك وحفظ الله الامارات حكومه وشعبا





واشاد ضاحي خلفان، بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.









وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناءً على توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، لن يدخر المجلس جهدًا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.