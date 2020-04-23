دراسات تكشف متى يتم العزل الصحي في المنزل والمستشفى.. وكيف تستخدم البلازما لعلاج فيروس كورونا المستجد

- أعراض فيروس كورونا
- البلازما وعلاج فيروس كورونا
- متي يتم العزل الصحي في المنزل والمشفى
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يَختبر الباحثون استخدام الدم المتبرع به كعلاج للمصابين بحالة حادة من مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19).
ووفقا لموقع مايو كلينك يحتوي دم الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد 19 على أجسام مضادة للمرض ويُطْلِق الأطباء على هذه الأجسام المضادة بلازما النقاهة ويأمل الباحثون في إعطاء بلازما النقاهة للمصابين بكوفيد 19 لتعزيز قدرتهم على مقاومة الفيروس.
وحددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشروط التي يجب أن تنطبق على الأفراد لكي يستطيعوا التبرع بالدم لهذا البحث قبل استخدام الدم المتبرع به، يجب اختباره للتأكد من سلامته ثم يخضع لعملية يتم خلالها فصل خلايا الدم بحيث لا يبقى سوى البلازما المتضمنة للأجسام المضادة.
والهدف الأساسي من هذه الأبحاث التحقق من قدرة بلازما النقاهة على تحسين فرص الشفاء للأشخاص المصابين بأشد أعراض المرض والهدف الثاني هو اختبار قدرة بلازما النقاهة على منع تفاقم حالة المصابين ذوي الحالات المعتدلة.
ونأمل أن يكون هذا النوع من العلاج مفيدًا لمن هم معرضون لخطورة مرتفعة مثل المصابين بالحالات الطبية الكامنة، وكذلك أفراد أسر المصابين وعاملي القطاع الصحي الذين تعرضوا للفيروس.
بالإضافة إلى ذلك، فإن معرفة المزيد عن استخدامات بلازما النقاهة ستساعد العاملين في مجال الرعاية الصحية على الاستعداد بشكل أفضل في حال حدوث موجة ثانية من المرض، كما حدث في حالات التفشي للفيروسات.
وينطوي الحجر الصحي على البقاء في منشأة معينة أو البقاء في المنزل وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي، يتم تسريح الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض كوفيد 19.
وقد يطلب الأطباء أو مسؤولو دوائر الصحة المحلية من الناس حجر أنفسهم صحيًا أو يلزمونهم بذلك في الحالات التالية: الأشخاص الذين خالطوا شخصًا مصابًا بكوفيد ، أو الأشخاص الذين يُشتبه بتعرضهم لكوفيد 19، أو الأشخاص الذين عادوا مؤخرًا من منطقة تشهد انتشارًا محليًا مستمرًا.
وإذا كنت متقيدًا بالحجر الصحي المنزلي حاليًّا بسبب الاشتباه بتعرضك لكوفيد 19، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بأن تراقب نفسك على النحو التالي:
- راقب وانتبه للعلامات والأعراض الشائعة، مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس.
- أبقِ مسافة 6 أقدام (2 متر) بينك وبين الآخرين.
- إذا ظهرت عليك الأعراض، افحص درجة حرارتك.
- اعزل نفسك عن بقية أفراد الأُسرة داخل المنزل إذا شعرت بالمرض.
- اتصل بطبيبك إذا ساءت الأعراض.
- افحص درجة حرارتك مرتين في اليوم.
- ابْقَ في المنزل لمدة 14 يومًا.
- ابْقَ بعيدًا عن الآخرين قدر الإمكان، خاصةً الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة في حال إصابتهم بالعدوى.