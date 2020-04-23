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أخبار البلد

طقس أول يوم رمضان.. عاصفة ترابية تضرب البلاد يصاحبها أمطار خفيفة

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:02 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من غدٍ الجمعة، الموافق أول أيام رمضان، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء وتكون مثيرة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء.

وتتراوح سرعات الرياح من 60 إلى 70 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة، يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء تكون رعدية أحيانا.

وحول القاهرة الكبرى، متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا مع فرص سقوط الأمطار خفيفة في نهاية اليوم.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، يوم الجمعة، على القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و18 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى 17 للصغرى، جنوب سيناء35 للعظمى و22 للصغرى، شمال الصعيد 38 للعظمى و22 للصغرى وجنوب الصعيد 40 للعظمى و24 للصغرى.
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