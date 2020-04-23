هشاشة عظام وحموضة.. أضرار غير متوقعة للحليب

في ظل اعتقاد البعض أن الحليب مصدر للفيتامينات والطاقة إلا أن كشفت دكتور سهام شوقية استشاري التغذية العلاجية، عن أضرار الحليب:
1- للحليب تأثير سلبي على الوزن في حالة الافراط: فقد يساهم بشكل ملحوظ بزيادة الوزن
2- الإفراط في شرب الحليب يؤدي إلى هشاشة العظام خاصة لدى النساء في سن اليأس وبعده.
3- اضطرابات بالقولون و نفخة و ألم : وذلك بسبب سكر الحليب (اللاكتوز) فأجسامنا تفتقد نقص وراثي للإنزيم الهاضم لسكر الحليب.
4- كما تشير العديد من الدراسات أن هناك ارتباط بين الحليب و بين تفاقم حب الشباب في البشرة ..
بعض الحالات التي تجيب فيها شرب الحليب :
1- عند تناول مادة سمية عن طريق الخطأ فبروتين الحليب يتفاعل مع المادة السمية و يكبح عملها.
2- عندما نعاني من حموضة : فهو خيار جيد جدا لانه يتفاعل بشكل سريع مع الحموضة و يقلل من أثارها .
3- اذا كنت تعاني من قرحة في المعدة : كوب من الحليب البارد صباحا مفيد لحالتك .
1- للحليب تأثير سلبي على الوزن في حالة الافراط: فقد يساهم بشكل ملحوظ بزيادة الوزن
2- الإفراط في شرب الحليب يؤدي إلى هشاشة العظام خاصة لدى النساء في سن اليأس وبعده.
3- اضطرابات بالقولون و نفخة و ألم : وذلك بسبب سكر الحليب (اللاكتوز) فأجسامنا تفتقد نقص وراثي للإنزيم الهاضم لسكر الحليب.
4- كما تشير العديد من الدراسات أن هناك ارتباط بين الحليب و بين تفاقم حب الشباب في البشرة ..
بعض الحالات التي تجيب فيها شرب الحليب :
1- عند تناول مادة سمية عن طريق الخطأ فبروتين الحليب يتفاعل مع المادة السمية و يكبح عملها.
2- عندما نعاني من حموضة : فهو خيار جيد جدا لانه يتفاعل بشكل سريع مع الحموضة و يقلل من أثارها .
3- اذا كنت تعاني من قرحة في المعدة : كوب من الحليب البارد صباحا مفيد لحالتك .