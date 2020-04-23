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مرأة

هشاشة عظام وحموضة.. أضرار غير متوقعة للحليب

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:01 م
حليب
حليب
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آلاء حسن
في ظل اعتقاد البعض أن الحليب مصدر للفيتامينات والطاقة إلا أن كشفت دكتور سهام شوقية استشاري التغذية العلاجية، عن أضرار الحليب:

1- للحليب تأثير سلبي على الوزن في حالة الافراط: فقد يساهم بشكل ملحوظ بزيادة الوزن

2- الإفراط في شرب الحليب يؤدي إلى هشاشة العظام خاصة لدى النساء في سن اليأس وبعده.

3- اضطرابات بالقولون و نفخة و ألم : وذلك بسبب سكر الحليب (اللاكتوز) فأجسامنا تفتقد نقص وراثي للإنزيم الهاضم لسكر الحليب.

4- كما تشير العديد من الدراسات أن هناك ارتباط بين الحليب و بين تفاقم حب الشباب في البشرة ..


بعض الحالات التي تجيب فيها شرب الحليب :

1- عند تناول مادة سمية عن طريق الخطأ فبروتين الحليب يتفاعل مع المادة السمية و يكبح عملها.

2- عندما نعاني من حموضة : فهو خيار جيد جدا لانه يتفاعل بشكل سريع مع الحموضة و يقلل من أثارها .

3- اذا كنت تعاني من قرحة في المعدة : كوب من الحليب البارد صباحا مفيد لحالتك .











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