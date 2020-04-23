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فن

محمد هنيدي يهنئ متابعيه بقدوم شهر رمضان.. شاهد

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
هنأ الفنان محمد هنيدي جمهوره بقدوم شهر رمضان المبارك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".


وقال محمد هنيدي في الفيديو: "كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله رمضان كريم علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية كله،ا وإن شاء الله رمضان يدخل علينا بالخير الكبير إن شاء الله".


وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن غد، الجمعة الموافق 24 أبريل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك".


يذكر أن آخر أعمال هنيدى السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد"، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل، وشارك فى بطولته كل من الفنان باسم سمرة ودرة، وهالة فاخر.

كما يعد مسلسل "أرض النفاق" آخر أعمال هنيدى الدرامية وشاركت فيه الفنانة هنا شيحة، والإعلامى إبراهيم عيسى، ومحمد محمود، ودلال عبد العزيز، وهاجر الشرنوبى، ومحمد ثروت، ومحمود كمال، وآخرون، إنتاج العدل جروب.

@officialhenedy

##أهلا_رمضان ##رمضان_كريم

♬ original sound - officialhenedy
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