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مرأة

يحول جسمك لماكينة حرق.. ريجيم رمضان بدون حرمان

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:58 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
تخشى الكثير من السيدات من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات في رمضان بسبب تزامن رمضان أيضا هذا العام مع الحجر المنزلى وعدم وجود فرصة لممارسة الرياضة أو أي أنشطة أخرى تساعد على الحرق إليك 3 ريجيمات اختارى من بينها. 

 ريجيم مثالى لكبح شهيتك عن الحلويات، وهو كالتالي:

بمجرد سماع الأذان: 3 تمرات + كوب لبن.

بعد الصلاة:
3 ملاعق من الأرز مع صدر دجاج مشوي أو مسلوق طبق من الخضار النيئ الطازج دون إضافة ملح أو زيت، أو 3 ملاعق من المكرونة مع الدجاج المشوي أو المسلوق وطبق من السلطة، أو علبة من التونة الخالية من الزيت مع شريحة من الخبز البني وطبق من السلطة بزيت الزيتون.

السحور:
بيضتان مسلوقتان مع شريحة واحدة من الخبز البني وكوب من عصير البرتقال الطازج.

ريجيم بدون حرمان يقدمه استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف

وجبة الإفطار:
– طبق فول صغير مع ربع رغيف عيش أو قطعة جبن قريش + بيضة مسلوقة

وجبة الغداء:
– قطعتان من السمك المشوى

أو ربع دجاجة مشوية منزوعة الدهن

أو علبة تونة بدون زيت مع طبق سلطة خضراء من الخضراوات الورقية

العشاء:
– سلطة فواكه

أو كوب زبادى طازج مع ملعقة عسل نحل.
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