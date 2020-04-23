يحول جسمك لماكينة حرق.. ريجيم رمضان بدون حرمان

ريجيم مثالى لكبح شهيتك عن الحلويات، وهو كالتالي:





بمجرد سماع الأذان: 3 تمرات + كوب لبن.







بعد الصلاة:

3 ملاعق من الأرز مع صدر دجاج مشوي أو مسلوق طبق من الخضار النيئ الطازج دون إضافة ملح أو زيت، أو 3 ملاعق من المكرونة مع الدجاج المشوي أو المسلوق وطبق من السلطة، أو علبة من التونة الخالية من الزيت مع شريحة من الخبز البني وطبق من السلطة بزيت الزيتون.





السحور:

بيضتان مسلوقتان مع شريحة واحدة من الخبز البني وكوب من عصير البرتقال الطازج.





ريجيم بدون حرمان يقدمه استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف





وجبة الإفطار: