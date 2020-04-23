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أخبار العالم

مستشارة ألمانيا: نعيش فترة صعبة.. والوباء لا يزال في البداية

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:54 ص
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
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محمد علي

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل  خطابًا لمجلس النواب الألماني، البوندستاج، حذرت فيه من خطورة الأوضاع في البلاد جراء جائحة فيروس كوفيد19، وفقا لماذكرت شبكة سي ان بي سي.

شهدت ألمانيا انخفاضًا كبيرًا في عدد القتلى بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية إلا أن المستشارة الألمانيةميركل ، لم يسعدها ذلك وقالت :"إن نهاية جائحة الفيروس لم تأت بعد ، وأنه سيتعين علينا التعايش مع الفيروس لفترة طويلة".

وقالت ميركل أمام البرلمان الألماني ، البوندستاج ، اليوم الخميس  ”نحن لا نعيش في المرحلة الأخيرة من الوباء ، لكننا ما زلنا في البداية”.

وأضافت ميركل ، بحسب ترجمة لرويترز ، ”لقد كسبنا الوقت” ، مضيفة أن ذلك تم استخدامه لتعزيز نظام الرعاية الصحية في ألمانيا.

بدأت ألمانيا بحذر في رفع قيود الإغلاق في بداية الأسبوع ، حيث سمح لبائعي متاجر التجزئةالتي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بإعادة فتح أبوابها يوم الاثنين، طالما  يمكنها الحفاظ على تدابير النظافة والتباعد الاجتماعي .

كما تم السماح لوكلاء السيارات، ومحلات بيع الدراجات ومحلات الكتب بفتح أبوابها، مع إلتزام صارم بعدم حضور كامل الموظفين، فقط مجموعات محدودوة وبالتناوب.

 

عكست تعليقات ميركل يوم الخميس الكثير من الحذر  تراعيه الحكومة، بجانب الرغبة في رفع تدريجي وجزئي للإغلاق.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 7٪ في عام 2020 ، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل ، قبل أن ينتعش ليتوسع بنسبة 5.2٪ في عام 2021.

وتخطى عدد الإصابات في ألمانيا 150 ألف حالة إصابة بالفيروس، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز ، لكنها شهدت معدل وفاة أقل بكثير  من دولة مجاورة كبيرة كفرنسا التي تجاوزت ال20 ألف قتيل، بينما مات في ألمانيا 3155.

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